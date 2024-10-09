Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Lô 4 Căn 2 Phan Thị Ràng, An Hòa, TP Rạch Giá - An Giang

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các mối quan hệ, mạng xã hội, các công cụ online, khai thác thị trường trực tiếp hoặc bất cứ nguồn nào bạn có thể tìm được.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, gặp gỡ và lựa chọn hướng tư vấn phù hợp với từng khách hàng.

- Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm.

- Chăm sóc khách hàng hiện có

- Quản lý thông tin khách hàng hiện có & giữ mối quan hệ tốt đẹp để mở rộng mạng lưới khách hàng;

- Kết hợp với các bộ phận Phát triển sản phẩm, Chăm sóc khách hàng để đáp ứng những nhu cầu, thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại (bắt buộc) Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Có khả năng bán hàng, chào hàng trực tiếp/điện thoại. Sẵn sàng cho công tác đi thị trường tiếp cận/tư vấn khách hàng.

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại (bắt buộc)

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Định hướng phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh.

Có khả năng bán hàng, chào hàng trực tiếp/điện thoại.

Sẵn sàng cho công tác đi thị trường tiếp cận/tư vấn khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 5.000.000- 9.000.000/ tháng

- Thu nhập + thưởng KPI: 8 – 20 triệu, thưởng theo kết quả KPIs từ 8-40% hoa hồng/ tổng doanh thu tháng. - Lương thưởng không chặn trần.

- Một năm tăng lương tối đa 4 lần, hưởng lương tháng thứ 13.

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, du lịch hàng năm....;

- Được đào tạo chuyên sâu, đánh giá định kỳ & cơ chế thăng cấp không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin