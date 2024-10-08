Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Tham gia vào các dự án lập trình, phát triển hệ thống phần mềm ERP hoặc hệ thống tại công ty. Lập trình trên các sản phẩm Microsoft ERP, QAD ERP của công ty. Có kiến thức về lập trình C#, SQL Server ( ưu tiên có kiến thức về WPF ). Có kiến thức về hệ thống quản lý: kế toán, ERP. Hiểu biết về thuật toán và cấu trúc dữ liệu.
Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên nam (độ tuổi từ 25t trở lên). Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hệ thống siêu thị. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin – Chuyên phần mềm lập trình. Đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ít nhất 2 năm. Nắm rõ Kiến thức về lập trình C#, SQL Server , (có kiến thức về WPF ưu tiên), Kiến thức về hệ thống quản lý: Kế toán, ERP. Hiểu biết về thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Sẵn sàng đi công tác ở Phú Quốc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ chi phí : nhà ký túc xá ở CBNV, suất ăn trưa và chế độ đi lại/ năm. Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo Thu nhập cao tương xứng với năng lực. Cơ hội thăng tiến cao, phát triển bản thân. Nhận được các phúc lợi : Lương theo năng lực, các chế độ thưởng theo qui định công ty. Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động. Được làm việc các giải pháp SP ERP. Được tham gia các huấn luyện đào tạo giải pháp với các chuyên gia (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường 3/2, P.11, Q.10, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

