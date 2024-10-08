Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 24 - 27 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
- Kiên Giang
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 24 - 27 Triệu
Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình
Triển khai bản vẽ thi công, máy móc dụng cụ thi công trong công trình nhà máy
Rà soát cấu hình, đệ trình vật tư, thiết bị, bóc tách vật tư, đặt hàng và theo dõi tiến độ hàng về.
Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công trên hiện trường
Quản lý vật tư, thiết bị, máy thi công, kho bãi trên công trường
Tham gia các cuộc họp, làm việc với chủ đầu tư, tư vấn, các nhà thầu có liên quan về các vấn đề kỹ thuật cũng như biện pháp thi công trên công trường
Triển khai thực hiện các hồ sơ nghiệm thu vật tư, thiết bị, lắp đặt trên công trường
Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng
Nghiệm thu đưa vào sử dụng
Phối hợp với Quản lý dự án (PM) làm hồ sơ thanh toán hàng tháng
Với Mức Lương 24 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện/ Điện tử/Lạnh/ Nhiệt kỹ thuật/Cơ khí/Quản lý công nghiệp...
Từng tham gia các dự án khách sạn 4 sao, nhà thông minh
Có kiến thức chuyên môn tốt, am hiểu về kỹ thuật, công việc xây dựng, thiết kế, thi công, vật liệu,...
Khả năng triển khai công việc, đọc bản vẽ, ShopDrawing
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giám sát/quản lí kĩ thuật thi công
Có kỹ năng về quản lý công việc, giao tiếp, đàm phán, đào tạo và phát triển nhân viên
Tiếng Anh khá, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc như Word, Excel, M.Project, AutoCad
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng, phụ cấp công trình hấp dẫn
Hỗ trợ nhà ở gần dự án, chi phi đi lại ra dự án
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến/ luân chuyển nội bộ
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Quà tặng các ngày Lễ Tết trong năm
1 Giờ về sớm vào các ngày Lễ (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu, Noel,..)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEAREE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
