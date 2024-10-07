Tuyển Chỉ Huy Trưởng thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Kiên Giang

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban chỉ huy công trường bao gồm: xây dựng, đề xuất triển khai thực hiện, kiểm tra giám sát, đánh giá, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn tại công trường,... Tổ chức thi công tại công trường theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công,... được công ty phê duyệt Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của công trường Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Giao thông hoặc XD DD&CN, có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ và hạ tầng kỹ thuật hạng 2. Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm Kỹ năng quản lý điều hành Kỹ năng lập kế hoạch- báo cáo, biện pháp, tiến độ Kỹ năng kiểm tra giám sát Khả năng sử dụng Autocad, Microsoft Project, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước Du Lịch Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NHÀ THÀNH PHỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.