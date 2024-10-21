Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Triển khai lên ý tưởng để thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm của công ty, đảm bảo đặc điểm nhận dạng thương hiệu và phù hợp với thị hiếu của đối tượng khách hàng. Cập nhật các xu hướng thiết kế mới, sáng tạo các mẫu mã bao bì sản phẩm lạ mắt, độc đáo. Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện. Lên layout minh họa cho các concept thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh tư liệu phục vụ công tác Marketing và truyền thông (hình ảnh cập nhật Website, Fanpage...) Phối hợp bộ phận liên quan nghiên cứu cải tiến thiết kế bao bì sản phẩm cũ. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên và BGĐ.

Triển khai lên ý tưởng để thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm của công ty, đảm bảo đặc điểm nhận dạng thương hiệu và phù hợp với thị hiếu của đối tượng khách hàng.

Cập nhật các xu hướng thiết kế mới, sáng tạo các mẫu mã bao bì sản phẩm lạ mắt, độc đáo.

Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện.

Lên layout minh họa cho các concept thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh tư liệu phục vụ công tác Marketing và truyền thông (hình ảnh cập nhật Website, Fanpage...)

Phối hợp bộ phận liên quan nghiên cứu cải tiến thiết kế bao bì sản phẩm cũ.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên và BGĐ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên ứng viên Nam (độ tuổi từ 25t trở lên) Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công tác Phú Quốc. Đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ trên 03 năm trở lên. Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator, ... Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh ý tưởng. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, tư duy logic. Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng deadline. Tiếng Anh cơ bản.

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các lĩnh vực liên quan.

Ưu tiên ứng viên Nam (độ tuổi từ 25t trở lên)

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công tác Phú Quốc.

Đã có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ trên 03 năm trở lên.

Thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa chuyên nghiệp như Adobe Photoshop, Illustrator, ...

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh ý tưởng.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả, tư duy logic.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng deadline.

Tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH Thì Được Hưởng Những Gì

Khi công tác tại Phú Quốc, Công ty hỗ trợ chi phí: nhà ký túc xá ở CBNV, suất ăn trưa và chế độ đi lại/ năm. Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo. Thu nhập cao tương xứng với năng lực. Cơ hội thăng tiến cao, phát triển bản thân. Nhận được các phúc lợi: Lương theo năng lực, các chế độ thưởng theo qui định công ty. Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động.

Khi công tác tại Phú Quốc, Công ty hỗ trợ chi phí: nhà ký túc xá ở CBNV, suất ăn trưa và chế độ đi lại/ năm.

Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo.

Thu nhập cao tương xứng với năng lực.

Cơ hội thăng tiến cao, phát triển bản thân.

Nhận được các phúc lợi: Lương theo năng lực, các chế độ thưởng theo qui định công ty.

Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC TRAI LONG BEACH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin