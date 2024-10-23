Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH OPIM DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: (Tòa nhà Ngân Hàng ACB) 268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5

Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

Thực hiện và duy trì visual tổng thể của các sản phẩm của Idol ảo (áp dụng Visual Concept từ trụ sở chính ở Hàn Quốc). Chịu trách nhiệm toàn bộ về tạo visual và video cho Idol ảo (bao gồm ảnh, animation, nội dung video...). Phối hợp với đội ngũ 3D Animation, Unreal Artist, Retouch Artist để hoàn thiện các sản phẩm sáng tạo chất lượng cao. Phát triển và thực hiện các chiến lược sáng tạo nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu. Phối hợp với trụ sở chính ở Hàn Quốc để quản lý các dự án visual contents

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Art, sản xuất video, 3D Graphic. Trong CV thể hiện rõ số năm kinh nghiệm Bắt buộc có kinh nghiệm xây dựng nhận diện thương hiệu và sản xuất nội dung video. Hiểu biết và có thể sử dụng Unreal Engine hoặc các phần mềm 3D khác. Có kinh nghiệm đa dạng về định hướng sáng tạo và quản lý dự án. Nhạy bén, cập nhật xu hướng/ trending nhanh và có khả năng đưa ra những ý tưởng mới. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Có khả năng sử dụng tốt cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Ưu tiên:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty quảng cáo. Có thành tích cao như đạt giải thưởng trong và ngoài nước về Art. Hiểu biết nhiều, đa dạng về Style Animation và cập nhật trending mới nhất.

Tại CÔNG TY TNHH OPIM DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 50,000,000 VND - 70,000,000 VND (thoả thuận theo năng lực) Lương tháng 13 + thưởng Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định. Giờ làm việc linh hoạt. Mức lương cạnh tranh và thưởng theo thành tích. Văn phòng công ty xịn sò, được hỗ trợ đồ ăn nhẹ, thức uống, cafe trong suốt quá trình làm việc Công ty hỗ trợ tiền cơm trưa, phí gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OPIM DIGITAL

