Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Học viện quốc phòng, Xuân La, Tây hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Khảo sát yêu cầu của khách hàng và đảm bảo các yêu cầu được đưa ra đầy đủ, chính xác. Tham khảo sản phẩm các đối thủ trên thị trường, các sản phẩm tương tự của nước ngoài. Xây dựng Danh sách tính năng của sản phẩm. Thiết kế layout sản phẩm Làm việc với designer để thiết kế giao diện sản phẩm Thảo luận với đội dev để xây dựng quy trình Thảo luận với nhóm dự án để phân tích và hiểu yêu cầu của sản phẩm và xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm. Làm việc với đội test để kiểm thử sản phẩm, đảm bảo tất cả các tình huống đã xác định được kiểm tra chính xác và các lỗi được giải quyết Phối hợp với khách hàng để triển khai, nghiệm thu sản phẩm Quản lý công việc bằng công cụ quản trị dự án nội bộ. Hỗ trợ thủ tục bàn giao, nghiệm thu, thanh toán Báo cáo cho Manager các vấn đề liên quan đến dự án, hợp đồng, công việc của nhóm và công ty.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT và chuyên ngành liên quan Từ 2 năm kinh nghiệm BA, ít nhất 1 năm kinh nghiệm BA sản phẩm CRM. Hiểu về các quy tắc UI - UX Có thể sử dụng các công cụ thiết kế như Axure, UML, Figma Có khả năng giao tiếp và xử lý các vấn đề kỹ thuật Tư duy tốt, nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề nhanh. Có khả năng thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin. Có khả năng viết tài liệu tốt, trình bày vấn đề tốt. Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ giúp xây dựng tài liệu và nguyên mẫu phân tích yêu cầu. Tư duy sáng tạo, logic, chủ động. Có khả năng chịu áp lực tốt. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt. Kỹ năng quản lý thời gian

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo thỏa thuận (upto 15M); 4-6 tháng xét tăng lương 1 lần. Sau 2 tháng thử việc sẽ được cân nhắc lên nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH Được trang bị toàn bộ thiết bị làm việc Nghỉ phép: 12 ngày/ năm Thưởng lương tháng 13 Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với đội ngũ CBNV đầy nhiệt huyết. Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty, tiệc mặn ngọt,….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

