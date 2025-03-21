Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ
- Hà Nội: Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
1. Thông tin chung
• Chức danh: Giám Đốc Kinh Doanh
• Bộ phận: Kinh doanh
• Báo cáo: Tổng Giám Đốc
• Địa điểm làm việc: Hà Nội
• Công ty: Du Lịch Nghỉ Dưỡng Vườn Cọ
• Sản phẩm: Cà phê rang xay đóng gói.
2. Mục tiêu công việc
• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị phần cà phê.
• Quản lý đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và phát triển hệ thống phân
phối.
• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.
3. Nhiệm vụ chính
• Xây dựng chiến lược kinh doanh:
o Lập kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn, định hướng thị trường mục tiêu.
o Phát triển mô hình kinh doanh phù hợp với thị trường cà phê (B2B, B2C, chuỗi
cửa hàng, kênh phân phối...).
