Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần khu nghỉ dưỡng vườn cọ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu

1. Thông tin chung

• Chức danh: Giám Đốc Kinh Doanh

• Bộ phận: Kinh doanh

• Báo cáo: Tổng Giám Đốc

• Địa điểm làm việc: Hà Nội

• Công ty: Du Lịch Nghỉ Dưỡng Vườn Cọ

• Sản phẩm: Cà phê rang xay đóng gói.

2. Mục tiêu công việc

• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm mở rộng thị phần cà phê.

• Quản lý đội ngũ kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và phát triển hệ thống phân

phối.

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có.

3. Nhiệm vụ chính

• Xây dựng chiến lược kinh doanh:

o Lập kế hoạch kinh doanh theo từng giai đoạn, định hướng thị trường mục tiêu.

o Phát triển mô hình kinh doanh phù hợp với thị trường cà phê (B2B, B2C, chuỗi

cửa hàng, kênh phân phối...).