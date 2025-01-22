Tuyển Bác sĩ gây mê hồi sức BỆNH VIỆN TƯ NHÂN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT MỸ THIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6/2 đường số 3, Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Bác sĩ gây mê hồi sức Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức hoặc trưởng khoa ngoại về công tác gây mê hồi sức cho người bệnh theo chỉ định.

- Thăm khám người bệnh trước phẫu thuật:

- Kiểm tra việc chuẩn bị thuốc, oxy và các phương tiện khác phục vụ cho công tác gây mê của kĩ thuật viên.

- Tiếp đón người bệnh được phẫu thuật vào buồng phẫu thuật và thực hiện gây mê. gây tê theo y lệnh. Theo dõi tình trạng sức khoẻ của người bệnh để xử lí khi có diễn biến bất thường, đảm bảo an toàn về gây mê hồi sức cho cuộc phẫu thuật.

- Tham gia hội chẩn viện, liên viện và hội chẩn trước phẫu thuật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

- Tham gia các hoạt động chung của Bệnh viện.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bác sỹ tốt nghiệp chuyên ngành Gây mê Hồi sức (Ưu tiên các ứng viên có trình độ CKI trở lên).

- Có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh GMHS

- Có trên 05 năm kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn.

- Thái độ hòa nhã, quan tâm bệnh nhân

- Đạo đức nghề nghiệp tốt

- Sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc

- Tính cách: Nhân ái, biết lắng nghe, kiên nhẫn

- Thái độ tích cực, vui vẻ, thân thiện,

- Cầu tiến, ham học hỏi, chủ động trong công việc

- Ưu tiên bác sĩ có thái độ tự tin, hoạt bát

- Có thể gắn bó lâu dài

Tại BỆNH VIỆN TƯ NHÂN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT MỸ THIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp đồng phục riêng

- Bảo hiểm theo quy định của Luật BHXH, BHXT

- Chia phần trăm theo ca dịch vụ hoàn thành

- Thưởng theo quy định của bệnh viện.

- Phụ cấp làm việc ngoài giờ.

- Chăm sóc sức khỏe theo quy định của bệnh viện.

- Đào tạo theo quy định của bệnh viện.

- Tăng lương theo quy định của bệnh viện.

- Chế độ nghỉ phép theo quy định của bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN TƯ NHÂN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT MỸ THIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin