Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Lead The Way làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Dân Tiến, Khoái Châu, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Thực hiện công tác giảng dạy trực tiếp thông qua việc truyền tải kiến thức một cách toàn diện, sáng tạo.

Lên nội dung bài giảng phù hợp theo chương trình dạy và học của mỗi lớp học.

Theo dõi và đánh giá chặt chẽ quá trình học đọc của mỗi học viên để lên các phương án hỗ trợ hiệu quả.

Hoà đồng, trẻ trung, năng động. Có tinh thần làm việc nhóm và hỗ trợ các giáo viên khác.

Sẵn sàng thực hiện và làm theo những giá trị cốt lõi, hướng tới mục tiêu đề ra của trung tâm.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Dưới 30 tuổi

Điểm IELTS: >= 7.0

Kinh nghiệm giảng dạy: > 1 năm

Sinh viên năm 4 hoặc ứng viên đã tốt nghiệp các khối trường chuyên về đào tạo ngoại ngữ

Những ứng viên không tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ nhưng tự tin về trình độ và khả năng truyền tải, giảng dạy Tiếng Anh của mình

YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG

Có kỹ năng sư phạm, sáng tạo trong bài giảng và có khả năng dạy học viên để luyện thi

Có kinh nghiệm thiết kế bài giảng sinh động bằng PowerPoint và các nền tảng khác.

Biết tạo nhiều hoạt động nói giúp học viên tương tác trên lớp.

Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng tạo không khí lớp học vui vẻ, truyền cảm hứng cho học viên.

Tác phong chuyên nghiệp

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Lead The Way Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000 đ - 40.000.000 đ

Lương trên giờ dạy từ 300.000đ – 500.000đ

Đánh giá tăng lương 6 tháng 1 lần (có thể được tăng lương trước thời hạn nếu làm tốt)

Thưởng KPI

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Trợ cấp ăn ca tại trung tâm

Hỗ trợ tiền thuê nhà, xăng xe đi lại cho nhân viên ở xa.

Tham gia các hoạt động của công ty: party, du lịch, tiệc sinh nhật, lễ kỉ niệm,....

Thưởng tết, quà sinh nhật, thưởng các ngày nghỉ lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Lead The Way

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.