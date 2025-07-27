Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP) làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 303

- 305 phố Nguyễn Thanh Bình, phường La Khê,, Hà Đông, Quận Hà Đông

- Xây dựng và đề xuất và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm phù hợp với định hướng của Công ty
- Điều hành toàn bộ công việc của phòng kinh doanh. Xây dựng đội ngũ, đào tạo nhân viên bán hàng đạt chuẩn theo yêu cầu công việc.
- Phát triển khách hàng, xây dựng quy trình bán hàng, xây dựng chính sách bán hàng theo đúng lộ trình kế hoạch
- Tổ chức mở rộng thị trường, xây dựng kênh phân phối và duy trì các mối quan hệ với đại lý, khách hàng, đối tác...
- Triển khai các hoạt động hỗ trợ khách hàng, thực hiện quản lý tổng thể tất cả các dự án đang triển khai đối với khách hàng của Công ty.
- Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả và tình hình hoạt động kinh doanh trước Ban Lãnh đạo.
- Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu công ty và sản phẩm.
- Xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
- Phân bổ doanh số, hỗ trợ nhân viên bán hàng để thực thi hiệu quả.
- Báo cáo cập nhật, phân tích đánh giá hiệu quả của kế hoạch triển khai
- Quản lý công nợ khách hàng theo quy chế bán hàng và quy định của Cty.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

- Năng lực chuyên môn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, thương mại, kinh tế, kỹ thuật ô tô, hóa chất ... am hiểu về hoạt động kinh doanh, quản lý phát triển bán hàng, nắm rõ các quy định, chính sách của Pháp luật
- Kinh nghiệm làm việc: có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong công tác phụ trách quản lý vận hành phòng kinh doanh, bán hàng B2B, B2C, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bán hàng hóa chất/ vật tư sơn công nghiệp, sơn ô tô.
- Kỹ năng chuyên môn:
+ Có kỹ năng quản lý, giao tiếp, lãnh đạo quản trị tốt
+ Kỹ năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình
+ Có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, biết đàm phán, có khả năng làm việc độc lập trong công việc, biết duy trì, thiết lập các mỗi quan hệ.
+ Có kỹ năng lãnh đạo; có tầm nhìn chiến lược
+ Năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán
- Tính cách, sức khỏe: có sức khỏe tốt, nhiệt tình, say mê với công việc, chính trực, trung thành, đáng tin cậy, hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề
- Yêu cầu khác: có thể đi công tác, làm việc trong môi trường áp lực cao

Quyền lợi
- Thu nhập: lương cứng upto 40 triệu + thưởng doanh số cá nhân + thưởng lợi nhuận cuối năm
- Được cung cấp data khách hàng, được đào tạo về sản phẩm, được đào tạo kỹ năng công việc và nhiều cơ hội phát triển thăng tiến.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi là nhân sự chính thức.
- Được tham gia các hoạt động của Hãng, du lịch nước ngoài, teambuilding, tiệc công ty, du lịch nghỉ mát hàng năm
- Được hưởng các chế độ đầy đủ theo quy định của Nhà nước: Nghỉ phép năm, nghỉ Lễ, Tết,...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ VIỆT NAM (VMP)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 303-305, Tổ 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

