Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM
- Bình Dương: KCN BÀU BÀNG, Bàu Bàng
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Quản lý kho phụ tùng bảo trì/ Mange maintenance spare part warehouse.
Quản lý tài liệu và hồ sơ bảo trì theo ISO/ Manage documents and maintenance records according to ISO.
Giám sát tuân thủ 5S/ Monitor 5S compliance.
Hỗ trợ lắp đặt sửa chữa các thiết bị / Support installation and repair of equipment.
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ/ OTHER ACTIVITIES THAT MANAGER REQUEST.
Quản lý kho phụ tùng bảo trì/ Mange maintenance spare part warehouse.
Quản lý tài liệu và hồ sơ bảo trì theo ISO/ Manage documents and maintenance records according to ISO.
Giám sát tuân thủ 5S/ Monitor 5S compliance.
Hỗ trợ lắp đặt sửa chữa các thiết bị / Support installation and repair of equipment.
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ/ OTHER ACTIVITIES THAT MANAGER REQUEST.
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ/
OTHER ACTIVITIES THAT MANAGER REQUEST.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp điện, cơ khí trở lên.
3. Trình độ ngoại ngữ / tin học: Biết sử dụng máy tính.
4. Năng lực / kỹ năng: Hiểu biết về 5S, quản lý tài liệu, hồ sơ.
5. Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công viêc: Không yêu cầu.
6. Các yêu cầu khác (nếu có): Cẩn thận, tỉ mĩ, gọn gàng trong công việc.
7. Ưu tiên: Thành thạo Word, Excel là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CÔNG TY KHÔNG CÓ XE ĐƯA RƯỚC, ỨNG VIÊN TỰ SẮP XẾP PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN ĐẾN NƠI LÀM VIỆC
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI