Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN BÀU BÀNG, Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Quản lý kho phụ tùng bảo trì/ Mange maintenance spare part warehouse. Quản lý tài liệu và hồ sơ bảo trì theo ISO/ Manage documents and maintenance records according to ISO. Giám sát tuân thủ 5S/ Monitor 5S compliance. Hỗ trợ lắp đặt sửa chữa các thiết bị / Support installation and repair of equipment. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ/ OTHER ACTIVITIES THAT MANAGER REQUEST.
Quản lý kho phụ tùng bảo trì/ Mange maintenance spare part warehouse.
Quản lý tài liệu và hồ sơ bảo trì theo ISO/ Manage documents and maintenance records according to ISO.
Giám sát tuân thủ 5S/ Monitor 5S compliance.
Hỗ trợ lắp đặt sửa chữa các thiết bị / Support installation and repair of equipment.
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ/ OTHER ACTIVITIES THAT MANAGER REQUEST.
CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ/
OTHER ACTIVITIES THAT MANAGER REQUEST.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe: Nam, Nữ/ Không yêu cầu/ sức khỏe tốt.
2. Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp điện, cơ khí trở lên.
3. Trình độ ngoại ngữ / tin học: Biết sử dụng máy tính.
4. Năng lực / kỹ năng: Hiểu biết về 5S, quản lý tài liệu, hồ sơ.
5. Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công viêc: Không yêu cầu.
6. Các yêu cầu khác (nếu có): Cẩn thận, tỉ mĩ, gọn gàng trong công việc.
7. Ưu tiên: Thành thạo Word, Excel là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop Chế độ bảo hiểm Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Công tác phí Phụ cấp thâm niên Nghỉ phép năm CÔNG TY KHÔNG CÓ XE ĐƯA RƯỚC, ỨNG VIÊN TỰ SẮP XẾP PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN ĐẾN NƠI LÀM VIỆC
Laptop
Chế độ bảo hiểm
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
CÔNG TY KHÔNG CÓ XE ĐƯA RƯỚC, ỨNG VIÊN TỰ SẮP XẾP PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN ĐẾN NƠI LÀM VIỆC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng A_18_4_B,C,D,E, Lô A_18_CN, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bao-tri-thu-nhap-8-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job217319
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH K&V làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH K&V
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN M&Y(VN) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN M&Y(VN)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty TNHH điện tử Asti làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận công ty TNHH điện tử Asti
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Rita Võ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Rita Võ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATONG (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATONG (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST TẠI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST TẠI BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA HIT KLEIDER làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VINA HIT KLEIDER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Accredo Asia làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Accredo Asia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 5 Triệu Công ty CP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín
1 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH LANTEX VIỆT NAM
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế JobsGO Recruit làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 15 Triệu JobsGO Recruit
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu Công ty TNHH tư vấn và Dịch thuật A2Z
6.2 - 8.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng hành chính PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận PepsiCo Foods Vietnam Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm