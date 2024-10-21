Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN BÀU BÀNG, Bàu Bàng

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Quản lý kho phụ tùng bảo trì/ Mange maintenance spare part warehouse. Quản lý tài liệu và hồ sơ bảo trì theo ISO/ Manage documents and maintenance records according to ISO. Giám sát tuân thủ 5S/ Monitor 5S compliance. Hỗ trợ lắp đặt sửa chữa các thiết bị / Support installation and repair of equipment. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA QUẢN LÝ/ OTHER ACTIVITIES THAT MANAGER REQUEST.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe: Nam, Nữ/ Không yêu cầu/ sức khỏe tốt.

2. Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp điện, cơ khí trở lên.

3. Trình độ ngoại ngữ / tin học: Biết sử dụng máy tính.

4. Năng lực / kỹ năng: Hiểu biết về 5S, quản lý tài liệu, hồ sơ.

5. Số năm kinh nghiệm yêu cầu trong công viêc: Không yêu cầu.

6. Các yêu cầu khác (nếu có): Cẩn thận, tỉ mĩ, gọn gàng trong công việc.

7. Ưu tiên: Thành thạo Word, Excel là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop Chế độ bảo hiểm Phụ cấp Đồng phục Chế độ thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Công tác phí Phụ cấp thâm niên Nghỉ phép năm CÔNG TY KHÔNG CÓ XE ĐƯA RƯỚC, ỨNG VIÊN TỰ SẮP XẾP PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN ĐẾN NƠI LÀM VIỆC

CÔNG TY KHÔNG CÓ XE ĐƯA RƯỚC, ỨNG VIÊN TỰ SẮP XẾP PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN ĐẾN NƠI LÀM VIỆC

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RAWLPLUG VIỆT NAM

