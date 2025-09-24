Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh
- Bình Dương: 54 Nguyễn Trãi, Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Gọi điện chăm sóc khách hàng theo danh sách.
Tư vấn sản phẩm xe máy Honda theo nhu cầu khách hàng qua các kênh online.
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng và chốt đơn sản phẩm.
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng sau khi mua xe và sử dụng dịch vụ tại HEAD Honda.
Lập báo cáo chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của Honda.
Tiếp nhận, truyền thông tin và chuyển báo cáo khách hàng tiềm năng cho các bộ phận liên quan.
Xử lý tình huống, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22 – 30 tuổi.
Có kỹ năng nắm bắt tâm lý và chăm sóc khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH hoặc telesales.
Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng các ngày Lễ, Tết và thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm.
Được đào tạo định kỳ về kỹ năng chăm sóc khách hàng & chuyên môn Honda.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
