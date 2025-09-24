Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH Hồng Hạnh
Ngày đăng tuyển: 24/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2025
Công ty TNHH Hồng Hạnh

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 54 Nguyễn Trãi, Dĩ An, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Gọi điện chăm sóc khách hàng theo danh sách.
Tư vấn sản phẩm xe máy Honda theo nhu cầu khách hàng qua các kênh online.
Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng và chốt đơn sản phẩm.
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng sau khi mua xe và sử dụng dịch vụ tại HEAD Honda.
Lập báo cáo chăm sóc khách hàng theo yêu cầu của Honda.
Tiếp nhận, truyền thông tin và chuyển báo cáo khách hàng tiềm năng cho các bộ phận liên quan.
Xử lý tình huống, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe, lưu loát, không nói ngọng, không mang nặng giọng địa phương.
Độ tuổi: 22 – 30 tuổi.
Có kỹ năng nắm bắt tâm lý và chăm sóc khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CSKH hoặc telesales.

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp + thưởng hấp dẫn ( 10- 12tr)
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng các ngày Lễ, Tết và thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm.
Được đào tạo định kỳ về kỹ năng chăm sóc khách hàng & chuyên môn Honda.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hồng Hạnh

Công ty TNHH Hồng Hạnh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HEAD Hồng Hạnh 1: Địa chỉ: Số 252 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 2: Địa chỉ: Số 7 Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ,HN HEAD Hồng Hạnh 3: Địa chỉ: 18 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 4: Địa chỉ: 54 Đường Nguyễn Trãi, Khu phố

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

