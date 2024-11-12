Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, kết nối giữa khách hàng với chủ nhà.

Tư vấn và giới thiệu các bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, từ tư vấn cho đến ký kết hợp đồng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Được tiếp xúc trực tiếp, tạo mối quan hệ với nguồn khách hàng giàu có và có vị trí cao trong xã hội

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có tinh thần cầu tiến, năng động, cởi mở, nhiệt huyết trong công việc, chăm chỉ và sẵn sàng học hỏi.

Có phương tiện đi lại, laptop/smartphone.

Đã có kinh nghiệm bán hàng kinh doanh, giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Tặng ngay 2.000.000đ hỗ trợ Marketing. Chương trình lần đầu tiên dành cho Học viên mới!

Thu nhập không giới hạn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Không áp KPI. Hoa hồng cao nhất thị trường, tối thiểu 50 triệu/thương vụ, nhận ngay khi có giao dịch.

Được đào tạo về kiến thức bất động sản, định giá, tư duy khi phân tích Bất động sản và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, đàm phán MIỄN PHÍ.

Được đào tạo xây kênh tiktok, marketing trên mạng xã hội.

Được tham dự các buổi talk show, training từ Shark Hưng, các diễn giả, chuyên gia bất động sản.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng lộ trình từ 3 – 6 tháng không giới hạn thời gian, không giới hạn độ tuổi.

Hỗ trợ đào tạo các bạn thực tập sinh, có xác nhận dấu.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn phòng hiện đại, đồng nghiệp thân thiện.

Tham gia các hoạt động sự kiện tri ân, team building, du lịch hàng năm,...

Thời gian làm việc linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Đầu Tư Bất Động Sản Phố Xanh Group

