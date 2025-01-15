Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Nhiệm vụ chính

Tư vấn các khóa học tiếng Anh phù hợp theo nhu cầu của khách hàng (được cung cấp data chất lượng).

Duy trì và xây dựng mối quan hệ với học viên để đảm bảo tỷ lệ đăng ký lại hoặc giới thiệu bạn bè.

Tham gia các hoạt động đi tuyển sinh tại thị trường(các trường đối tác, sự kiện liên quan...).

Thời gian làm việc

Yêu cầu: 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 7.

Được xoay ca linh hoạt ca ngày & ca tối.

Ca ngày: từ 8h30 – 17h30. (Nghỉ trưa từ 12h - 13h)

Ca tối: từ 13h00 – 21h30. (Nghỉ giữa ca từ 16h30 - 17h)

Địa chỉ làm việc:

Quận Bình Thạnh: Số 69/35F Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh. (Ngay sau ĐH Hutech)

Quận Gò Vấp: KDC CityLand Park Hills, Phường 10 (Dự kiến hoạt động chính thức sau Tết Âm lịch 2025)

Quận 7: A103 - A104 đường số 9, khu dân cư Kim Sơn, P.Tân Phong, Quận 7 (Đối diện ĐH Tôn Đức Thắng)

Quận 7:

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm đối với Senior EC hoặc tối thiểu 6 tháng đối với Junior EC kinh nghiệm tại các trung tâm Anh ngữ.

Khả năng giao tiếp tốt, xử lý công việc dứt khoát, nhanh gọn.

Đam mê và yêu thích công việc tư vấn, kinh doanh, kiếm tiền.

Có tâm, luôn sẵn sàng giúp đỡ học viên và đồng nghiệp.

Có laptop cá nhân.

Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: 8 - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM ANH NGỮ EASY EDU

