Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trần Quang Diệu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Quản lý toàn bộ các nghiệp vụ kế toán, bao gồm: Kế toán công nợ (phải thu, phải trả), kế toán tổng hợp, kế toán chi phí, kế toán doanh thu.
- Lập và phân tích báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Đảm bảo việc khóa sổ cuối tháng, cuối quý, cuối năm kịp thời và chính xác.
- Đối chiếu số liệu ngân hàng và các tài khoản tài chính khác.
- Kê khai và nộp các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
- Theo dõi và quản lý dòng tiền, đảm bảo đủ nguồn lực tài chính cho hoạt động kinh doanh.
- Xây dựng và thực hiện các quy trình kiểm soát nội bộ để bảo vệ tài sản công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác (kinh doanh, marketing, vận hành) để cung cấp thông tin tài chính và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
- Cập nhật các chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật mới nhất.
- Hỗ trợ lập ngân sách và dự báo tài chính.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ , > 24 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán, ưu tiên có 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử quy mô > 10 nhân sự
- Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định về thuế hiện hành.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA và tin học văn phòng (đặc biệt là Bảng tính và Excel).
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu tốt, tỉ mỉ, cẩn thận và chính xác.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường năng động, tốc độ nhanh.
- Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt.
- Chủ động, có trách nhiệm cao và khả năng sắp xếp công việc khoa học.

Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ (tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm).
- Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất công việc.
- Được đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.
- Tham gia các hoạt động gắn kết đội nhóm, du lịch, team building của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PTM LLC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 2/84 Trần Quang Diệu - Đống Đa _ Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

