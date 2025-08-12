Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Lên kế hoạch và triển khai quảng cáo Facebook Ads phục vụ hoạt động bán hàng tại thị trường Lào.

- Tối ưu ngân sách – chi phí quảng cáo để mang lại hiệu quả tối đa.

- Phân tích đối tượng mục tiêu, hành vi người dùng để xây dựng nội dung và tệp khách hàng phù hợp.

- Theo dõi, đánh giá hiệu suất quảng cáo và báo cáo định kỳ cho quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ với team nội dung để tạo ra mẫu quảng cáo hấp dẫn, chuyển đổi cao.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức nền tảng về Facebook và Facebook Ads.

- Biết cách đọc – phân tích chỉ số quảng cáo, hiểu hành vi người dùng.

- Chủ động, có trách nhiệm trong công việc, không ngại học hỏi.

- Ưu tiên ứng viên đã từng chạy ads thị trường Đông Nam Á (Lào, Campuchia, Thái Lan...).

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 – 15 triệu/tháng tùy theo năng lực + thưởng KPI, hoa hồng theo kết quả => Thu Nhập 20 - 40 Triệu

- Môi trường trẻ – năng động – thoải mái đề xuất sáng tạo.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành team leader hoặc mở rộng thị trường quốc tế.

- Chế độ đãi ngộ tốt: thưởng hiệu suất, lễ Tết, du lịch và các phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI ATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.