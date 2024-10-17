Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 14 Triệu

Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9
Ngày đăng tuyển: 17/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Bếp trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Mức lương
Từ 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Tòa nhà INCO 515.9 đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà INCO 515.9, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam

