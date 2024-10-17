Tuyển Bếp trưởng Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 làm việc tại Hà Nam thu nhập Từ 14 Triệu

Mức lương Từ 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tòa nhà INCO 515.9 đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương Từ 14 Triệu

Lên thực đơn, menu cho nhà hàng, đảm bảo phù hợp với thị hiếu khách hàng và định hướng của nhà hàng. Quản lý, điều hành hoạt động của bếp, phân công công việc cho nhân viên bếp, đảm bảo công việc diễn ra trơn tru, hiệu quả. Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Giám sát, hướng dẫn nhân viên bếp thực hiện các công việc chế biến món ăn theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực bếp, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tham gia đào tạo, huấn luyện nhân viên bếp mới. Kiểm tra, đánh giá chất lượng món ăn trước khi phục vụ khách hàng. Phối hợp với bộ phận quản lý nhà hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của bếp. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý nhà hàng, quản lý Khách sạn và BGD.

Lên thực đơn, menu cho nhà hàng, đảm bảo phù hợp với thị hiếu khách hàng và định hướng của nhà hàng.

Quản lý, điều hành hoạt động của bếp, phân công công việc cho nhân viên bếp, đảm bảo công việc diễn ra trơn tru, hiệu quả.

Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giám sát, hướng dẫn nhân viên bếp thực hiện các công việc chế biến món ăn theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng.

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực bếp, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tham gia đào tạo, huấn luyện nhân viên bếp mới.

Kiểm tra, đánh giá chất lượng món ăn trước khi phục vụ khách hàng.

Phối hợp với bộ phận quản lý nhà hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của bếp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý nhà hàng, quản lý Khách sạn và BGD.

Với Mức Lương Từ 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên Có đam mê nấu ăn, yêu thích ẩm thực. Nắm vững các kỹ năng cơ bản về chế biến món ăn. Có khả năng quản lý, điều hành, phân công công việc. Nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu được áp lực công việc. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có đam mê nấu ăn, yêu thích ẩm thực.

Nắm vững các kỹ năng cơ bản về chế biến món ăn.

Có khả năng quản lý, điều hành, phân công công việc.

Nhanh nhẹn, linh hoạt, chịu được áp lực công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, nhiệt tình.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, trên 14 triệu. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Lương thỏa thuận theo năng lực, trên 14 triệu.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Song Anh Hà Nam - Khách sạn INCO 515.9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin