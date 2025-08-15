Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD

Mức lương 800 - 950 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 800 - 950 USD

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu & phát triển theo yêu cầu.

- Thử nghiệm, phát triển các nguồn nguyên vật liệu mới và phụ gia thay thế.

- Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá nguyên vật liệu, định mức công thức sản phẩm, quy trình thực hiện và thông số kỹ thuật của sản phẩm.

- Thực hiện các nghiên cứu cải tiến công thức nguyên vật liệu, quy trình & điều kiện sản xuất nhằm giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí giá thành.

- Vận hành và quản lý máy móc, thiết bị phòng thí nghiệm.

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác.

Với Mức Lương 800 - 950 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành hoá dầu, hoá polyme, kỹ thuật hoá học hoặc chuyên ngành khác liên quan

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với sản phẩm, nguyên liệu nhựa

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại phòng R&D, QC, PE Kỹ thuật sản xuất trong các nhà máy liên quan đến các sản phẩm nhựa.

- Tư duy tốt, chủ động trong công việc

- Có thể đi công tác trong ngày tại nhà máy (có xe đưa đón)

Tại Casla Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Casla Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin