Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD

Casla Group
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Casla Group

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Casla Group

Mức lương
800 - 950 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 800 - 950 USD

- Thực hiện các hoạt động nghiên cứu & phát triển theo yêu cầu.
- Thử nghiệm, phát triển các nguồn nguyên vật liệu mới và phụ gia thay thế.
- Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá nguyên vật liệu, định mức công thức sản phẩm, quy trình thực hiện và thông số kỹ thuật của sản phẩm.
- Thực hiện các nghiên cứu cải tiến công thức nguyên vật liệu, quy trình & điều kiện sản xuất nhằm giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí giá thành.
- Vận hành và quản lý máy móc, thiết bị phòng thí nghiệm.
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác.

Với Mức Lương 800 - 950 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành hoá dầu, hoá polyme, kỹ thuật hoá học hoặc chuyên ngành khác liên quan
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với sản phẩm, nguyên liệu nhựa
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại phòng R&D, QC, PE Kỹ thuật sản xuất trong các nhà máy liên quan đến các sản phẩm nhựa.
- Tư duy tốt, chủ động trong công việc
- Có thể đi công tác trong ngày tại nhà máy (có xe đưa đón)

Tại Casla Group Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà Casla, Ngõ 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

