Công việc Bếp trưởng

Nhu cầu tuyển bếp trưởng hiện nay rất cao, chủ yếu tại các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hoặc các công ty/doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực. Mức lương của bếp trưởng khá hấp dẫn, có thể giao động từ 20.000.000 - 50.000.000 VNĐ. Vì vậy, ứng tuyển vào vị trí này hiện đang trở thành mục tiêu phấn đấu và chinh phục của hầu hết các đầu bếp trẻ.

1. Nhu cầu tuyển dụng bếp trưởng hiện nay

Bếp trưởng là vị trí cao nhất trong nghề bếp, chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động khu vực bếp trong nhà hàng, khách sạn, cơ sở ẩm thực hoặc các khu nghỉ dưỡng nhằm đảm bảo các khâu hoạt động đúng thời gian và đạt hiệu quả tốt nhất.

Các công việc của bếp trưởng không chỉ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời mà còn tạo ra nhiều cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng nấu ăn, khả năng quản lý và giải quyết vấn đề hiệu quả. Đặc biệt, nếu làm tốt ở vị trí này, ứng viên có khả năng được thăng tiến lên vị trí lãnh đạo cao hơn trong ngành nhà hàng hoặc giúp tăng tự tin để mở nhà hàng cho riêng mình.

Ngành F&B phát triển kéo theo nhu cầu tuyển bếp trưởng ngày càng cao

Hiện nay, nhu cầu tuyển bếp trưởng rất cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và dịch vụ ăn uống, đặc biệt tại các chuỗi nhà hàng, khách sạn, resort hay các khu ẩm thực cao cấp. Các doanh nghiệp ẩm thực mong muốn tìm kiếm bếp trưởng có kinh nghiệm và chuyên môn cao nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thực phẩm và đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm bếp trưởng

Theo khảo sát, mức lương trung bình của bếp trưởng khá cao, giao động từ 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng ở các nhà hàng thường, thậm chí có thể lên đến 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng khi làm việc tại các nhà hàng, khách sạn cao cấp. Ngoài ra, mức lương đầu bếp cao hay thấp còn phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng khác, cụ thể:

Mức lương bếp trưởng theo kiểu chế biến

Tuyển bếp trưởng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Bếp trưởng món ăn Á 12.000.000 - 20.000.000 Bếp trưởng món ăn Hàn 20.000.000 - 40.000.000 Bếp trưởng món ăn Trung Quốc 20.000.000 - 40.000.000 Bếp trưởng món ăn Âu 25.000.000 - 50.000.000 Bếp trưởng món ăn Ý 25.000.000 - 50.000.000 Bếp trưởng món ăn Nhật 30.000.000 - 60.000.000

Lưu ý: Thông thường, bếp trưởng tại các nhà hàng Nhật Bản, Âu, Ý có mức lương cao hơn bởi yêu cầu kỹ thuật chế biến phức tạp hơn.

Mức lương bếp trưởng theo lĩnh vực

Tuyển bếp trưởng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Tuyển dụng bếp trưởng nhà hàng 12.000.000 - 30.000.000 Tuyển dụng bếp trưởng siêu thị 15.000.000 - 30.000.000 Tuyển dụng bếp trưởng bệnh viện 15.000.000 - 30.000.000 Tuyển dụng bếp trưởng khu công nghiệp 18.000.000 - 35.000.000 Tuyển dụng bếp trưởng trường học quốc tế 20.000.000 - 40.000.000 Tuyển dụng bếp trưởng khách sạn 20.000,000 - 45.000.000

Lương của bếp trưởng bao nhiêu còn có thể phụ thuộc vào vị trí làm việc, quy mô nhà hàng, chất lượng món ăn, yêu cầu công việc, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý và thương hiệu nhà hàng. Ngoài lương cứng thoả thuận, bếp trưởng còn có thể nhận thêm các khoản tiền tip từ khách hàng, các khoản trợ cấp, phụ cấp hoặc thưởng nóng từ ban giám đốc.

Mức lương của bếp trưởng rất cao, thậm chí lên đến 50.000.000 VNĐ/tháng

3. Tuyển dụng bếp trưởng theo món ăn

Tuyển bếp trưởng theo món ăn là ngày càng phổ biến trong ngành ẩm thực, đặc biệt tại các nhà hàng chuyên biệt, khách sạn hay nhà hàng, resort cao cấp. Bên cạnh kỹ năng quản lý bếp, ứng viên còn cần phải có chuyên môn sâu về một hoặc nhiều loại món ăn cụ thể.

3.1. Bếp trưởng món ăn Hàn

Khi tuyển bếp trưởng món ăn Hàn, các nhà hàng thường yêu cầu ứng viên phải có hiểu biết sâu về gia vị Hàn Quốc đặc trưng như gochujang (tương ớt), doenjang (tương đậu lên men), gochugaru (bột ớt), ssamjang (tương ăn với thịt nướng).... Vị trí này cũng yêu cầu phải thuần thục kỹ năng chế biến các món nướng, ướp thịt, nấu canh và súp... c

Đặc biệt, bếp trưởng món Hàn cũng cần phải hiểu biết về văn hoá ăn uống của Hàn Quốc để tạo ra phong cách món ăn và phục vụ chuẩn Hàn, giúp tạo điểm nhấn riêng cho nhà hàng.

Bếp trưởng Hàn Quốc yêu cầu cần am hiểu văn hoá ẩm thực của đất nước này

3.2. Bếp trưởng món ăn Nhật

Ẩm thực Nhật Bản nổi bật sự tinh tế, cân bằng và chính xác trong từng công đoạn chế biến. Do đó yêu cầu tuyển dụng đối với bếp trưởng món Nhật có sự khác biệt rõ rệt về các kỹ năng, kiến thức nguyên liệu và phong cách chế biến để tạo nên món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt.

Bếp trưởng món Nhật cần phải có kiến thức vững về các nguyên liệu và gia vị đặc trưng, chủ yếu là hải sản tươi sống và các gia vị truyền thống. Bên cạnh đó, bếp trưởng còn cần có khả năng quản lý bếp, chế biến chuẩn vị các món ăn truyền thống như sushi, sashimi, tempura… Từng món ăn, từng chi tiết trong thực đơn phải được bếp trưởng chăm chút để đảm bảo sự hoàn hảo về mọi mặt từ hương vị đến hình thức.

Bếp trưởng món Nhật cần phải tỉ mỉ, tinh tế khi chế biến từng món ăn

3.3. Bếp trưởng bếp bánh

Tuyển bếp trưởng bánh thường chú trọng đặc biệt về kỹ thuật chế biến, quản lý nguyên liệu và khả năng sáng tạo ra các loại bánh mới. Theo đó, khi ứng tuyển vị trí này, ứng viên phải nắm chắc kiến thức về nguyên liệu đặc thù như bột mì, men, kem, socola...

Bếp trưởng bánh cũng yêu cầu kỹ năng chế biến thành thục các loại bánh ngọt, bánh mặn, bánh kem, thành tạo toàn bộ quy trình từ làm bột, nướng bánh cho đến trang trí. Bên cạnh đó, họ cũng phải là người có khả năng sáng tạo ra các loại bánh mới, quản lý sản xuất, bảo quản nguyên liệu và giám sát chất lượng bánh.

Có khả năng sáng tạo ra các loại bánh mới là yêu cầu quan trọng khi tuyển bếp trưởng bánh

3.4. Bếp trưởng món ăn Trung Quốc

Nắm vững kiến thức về nguyên liệu đặc trưng và kỹ thuật chế biến các món ăn Trung Quốc là yêu cầu tiên quyết khi tuyển bếp trưởng món Trung. Bên cạnh đó, bếp trưởng cũng cần phải hiểu rõ sự đa dạng trong phong cách ẩm thực của đất nước này, từ các món ăn Quảng Đông, Tứ xuyên, Thượng hải đến Bắc Kinh để tạo nên những món ăn chuẩn vị nhất.

Bếp trưởng món Trung cần nắm vững kiến thức ẩm thực và cách chế biến các món ăn Trung Quốc

3.5. Bếp trưởng món ăn Ý

Khi ứng tuyển vị trí bếp trưởng món Ý, ứng viên cần có kiến thức sâu về các nguyên liệu và món ăn đặc trưng của ẩm thực đất nước này, bao gồm pasta, pizza, risotto và các món hầm, nướng.

Ngoài ra, bếp trưởng món Ý cũng yêu cầu phải có khả năng sáng tạo thực đơn và phát triển món mới dựa trên món ăn truyền thống Ý đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường. Các kỹ năng quản lý bếp hiệu quả, giám sát công việc của đội ngũ nhân viên và đảm bảo món ăn được chế biến chuẩn vị cũng là những kỹ năng không thể thiếu của vị trí này.

Bếp trưởng món Ý cần có khả năng sáng tạo và phát triển món ăn dựa trên các món ăn truyền thống

3.6. Bếp trưởng món ăn truyền thống Việt Nam

So với vị trí bếp trưởng các món ăn quốc tế như món Âu, Nhật hay Trung Quốc, tuyển dụng bếp trưởng món ăn truyền thống Việt Nam có một số yêu cầu khác biệt. Theo đó, ứng viên phải có kiến thức chuyên sâu về các món ăn đặc trưng của từng vùng miền như phở, bún bò, bánh mì, cơm tấm và các món ăn dân dã khác.

Bếp trưởng cũng cần phải thành thạo kỹ thuật chế biến món ăn truyền thống, từ việc nấu nước dùng, gia vị và kết hợp các nguyên liệu. Ngoài ra, vị trí này cũng cần phải có kinh nghiệm quản lý bếp, khả năng sáng tạo và phát triển thực đơn mới nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hoá ẩm thực Việt Nam.

Bếp trưởng món ăn Việt Nam cần nắm chắc kiến thức món ăn đặc trưng của từng vùng miền

4. Tuyển dụng việc làm bếp trưởng theo lĩnh vực

Bếp trưởng có nhiệm vụ chính là quản lý các hoạt động bếp và nhân viên đảm bảo chất lượng của món ăn. Tuy nhiên vẫn có một số khác biệt về đặc thù công việc ở từng lĩnh vực, chủ yếu về quy mô, yêu cầu chuyên môn và phạm vi trách nhiệm.

4.1. Tuyển dụng bếp trưởng nhà hàng

Nhà hàng thông thường chỉ có 1 bộ phận bếp ăn duy nhất với quy mô nhân viên chỉ khoảng 5 - 10 người. Khi ứng tuyển vào vị trí bếp trưởng, ứng viên sẽ đảm nhiệm công việc quản lý bếp của nhà hàng hoặc chuỗi nhà hàng.

Đồng thời, vị trí này cũng yêu cầu phải có chuyên môn sâu về một nền ẩm thực cụ thể, bởi các món ăn tại đây thường giới hạn trong 1 loại hình ẩm thực (như món Âu, Ám món địa phương, tiệc buffet...). Bếp trưởng phải đảm bảo chất lượng món ăn ổn định từ bữa sáng đến bữa tối hay các sự kiện lớn, nhỏ.

Bếp trưởng nhà hàng thường quản lý từ 5 - 10 nhân sự bếp

4.2. Tuyển dụng bếp trưởng khách sạn

Tại các khách sạn, đặc biệt là khách sạn 4 - 5 sao thường có nhiều bộ phận bếp như bếp ăn cho nhà hàng, bếp cho tiệc cưới, bếp cho phòng khách, bếp cho sự kiện... Vì vậy, tuyển dụng việc làm bếp trưởng thường yêu cầu ứng viên phải có khả năng quản lý một đội ngũ nhân sự lớn, đồng thời chịu trách nhiệm với nhiều bộ phận khác nhau.

Bên cạnh đó, bếp tại khách sạn sẽ phục vụ nhiều loại hình ẩm thực khác nhau cho cả khách hàng quốc tế và các sự kiện lớn. Vì vậy, bếp trưởng trong lĩnh vực này không chỉ cần có khả năng sáng tạo thực đơn, quản lý nhiều kiểu món ăn mà còn phải chịu được áp lực cao, xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc.

4.3. Tuyển dụng bếp trưởng siêu thị

Các siêu thị tuyển bếp trưởng chủ yếu chịu trách nhiệm quản lý khu vực bếp chế biến sẵn để bán trực tiếp cho khách hàng. Vị trí này cần phải tập trung đảm bảo số lượng và chất lượng các món ăn sẵn, quản lý nguyên liệu lớn và đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của khách hàng, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Bếp trưởng siêu thị cũng cần phải có khả năng quản lý khối lượng công việc lớn, kiểm soát chi phí và nguyên liệu, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy tính chất công việc tuy đơn giản nhưng vị trí này lại yêu cầu hiệu quả cùng tốc độ hoàn thành nhanh.

Bếp trưởng siêu thị cần quản lý và kiểm soát tốt chất lượng nguyên liệu, món ăn

4.4. Tuyển dụng bếp trưởng bệnh viện

Khác với bếp trưởng trong các lĩnh vực khác, tuyển bếp trưởng bệnh viện không chỉ yêu cầu về kỹ năng chế biến món ngon mà còn đòi hỏi sự am hiểu về chế độ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm cùng khả năng quản lý bếp đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt môi trường y tế.

Bếp trưởng bệnh viện còn phải là người có khả năng linh hoạt trong việc lên thực đơn hàng ngày cho bệnh nhân và nhân viên y tế để tránh nhàm chán. Món ăn vừa phải đơn giản, dễ tiêu hoá nhưng vẫn cần đảm bảo sự ngon miệng và đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng và điều trị cho bệnh nhân.

4.5. Tuyển dụng bếp trưởng khu công nghiệp

Các khu công nghiệp khi tuyển bếp trưởng thường yêu cầu ứng viên phải có khả năng quản lý và điều phối bếp ăn hiệu quả nhất, chịu được áp lực và đảm bảo chất lượng món ăn trong môi trường sản xuất.

Công việc chính của bếp trưởng chủ yếu tập trung vào quản lý chất lượng suất ăn với số lượng lớn, kiểm soát chi phí nguyên liệu, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản cho công nhân. Điều phối tốc độ chế biến bữa ăn cần phải nhanh chóng bởi công nhân cần có bữa ăn trong thời gian ngắn, giúp họ tiết kiệm thời gian nghỉ giữa các ca làm việc.

Bếp trưởng khu công nghiệp yêu cầu quản lý số lượng và chất lượng món ăn ổn định cho công nhân

4.6. Tuyển dụng bếp trưởng trường học quốc tế

Tuyển bếp trưởng cho trường học quốc tế có yêu cầu đặc thù hơn so với bếp trưởng tại các lĩnh vực khác. Yêu cầu công việc của bếp trưởng chủ yếu là phục vụ bữa ăn lành mạnh và đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, duy trì sức khỏe tốt để học tập hiệu quả.

Đặc biệt, ứng viên ứng tuyển bếp trưởng trường học quốc tế phải tuân thủ chặt chẽ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm bởi đối tượng phục vụ chủ yếu là trẻ em. Công việc này cũng đòi hỏi khả năng sáng tạo, tổ chức và quản lý đội ngũ nhân viên bếp hiệu quả để phục vụ lượng lớn bữa ăn chất lượng trong môi trường giáo dục.

5. Mô tả chi tiết công việc của Bếp Trưởng

Bếp trưởng có vai trò như "người nhạc trưởng" của bộ phận bếp, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung toàn bộ công việc của bộ phận này. Cụ thể, vị trí này cần đảm bảo hoàn thành các công việc cơ bản sau:

Xây dựng và quản lý nhân sự bếp:

- Định biên cơ cấu nhân sự bao gồm cả việc tuyển dụng và đào tạo, sắp xếp lịch làm việc cho nhân sự hàng tuần, hàng tháng.

- Xây dựng và đề xuất hệ thống báo cáo, chấm điểm KPI cho nhân viên mình quản lý.

- Luôn tìm cách tối ưu hiệu quả làm việc của bộ phận để tăng trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng.

Quản lý và đào tạo nhân sự bếp là một trong những yêu cầu không thể thiếu khi tuyển bếp trưởng

Xử lý vấn đề của bộ phận bếp

- Chịu trách nhiệm chính về toàn bộ vấn đề của bếp với ban giám đốc.

- Xử lý tất cả các vấn đề, tình huống phát sinh trong khu vực bếp

Chịu trách nhiệm về nguyên liệu và chất lượng món ăn

- Đảm bảo chất lượng và thời gian ra món ăn. Món ăn khi phục vụ đến khách hàng phải đảm bảo ổn định về khẩu vị, định lượng, độ chín, vệ sinh và thời gian chờ.

- Tuân thủ nghiêm ngặt và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận để đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP, quy định PCCC và an toàn lao động tại nơi làm việc.

- Cùng đội ngũ nhân viên sáng tạo và phát triển thực đơn, món ăn mới theo mùa, sự kiện, chủ đề khi được yêu cầu.

- Đưa ra tiêu chuẩn chất lượng, quy cách chế biến của từng món ăn, tiêu chuẩn phục vụ khách hàng.

Chịu trách nhiệm và báo cáo trực tiếp cho Ban giám đốc

- Kiểm tra, giám sát và báo cáo thực trạng nguyên liệu, dụng cụ, thiết bị, kho bếp... đến ban lãnh đạo/ban giám đốc.

- Báo cáo kịp thời các vấn đề xảy ra và tham mưu cho ban giám đốc phương án xử lý.

Bếp trưởng trực tiếp báo cáo công việc và tham mưu cho Ban giám đốc

Các công việc khác:

- Trực tiếp thực hiện món ăn khi lượng khách tiếp đón đông hoặc được Ban giám đốc yêu cầu trong các sự kiện đặc biệt.

- Thực hiện một số công việc phát sinh khác từ ban giám đốc/ban lãnh đạo.

6. Khu vực tuyển bếp trưởng nhiều nhất

Ở Việt Nam, tại các thành phố lớn có ngành F&B và khu du lịch phát triển như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương... có nhu cầu tuyển bếp trưởng rất cao. Các nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng thường tìm ứng viên bếp trưởng có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ ngày càng cao của thực khách.

6.1. Tuyển dụng việc làm bếp trưởng Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh với dân số hơn 9 triệu người, là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch hàng đầu cả nước. Khu vực tập trung nhiều chuỗi nhà hàng, khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng nên nhu cầu tuyển bếp trưởng rất cao.

Đặc biệt, ngành F&B ở TP. Hồ Chí Minh có sự cạnh tranh lớn nên yêu cầu tuyển bếp trưởng cũng rất khách khe. Ứng viên không chỉ phải có kinh nghiệm quản lý mà còn phải sáng tạo trong việc xây dựng và phát triển món ăn độc đáo.

Ngành F&B tại Hồ Chí Minh rất phát triển mở ra cơ hội lớn cho vị trí bếp trưởng

6.2. Tuyển dụng việc làm bếp trưởng tại Hà Nội

Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hoá, kinh tế, chính trị lớn nhất cả nước, có ngành du lịch phát triển mạnh mẽ với 24 triệu lượt khách du lịch (năm 2023) và đang tiếp tục tăng trưởng không ngừng. Bởi vậy, nhu cầu tuyển bếp trưởng cực kỳ cao để phục vụ lượng khách du lịch đổ về mỗi năm, đặc biệt tại các khu vực phố cổ.

Các chuỗi nhà hàng cao cấp, khách sạn luôn tìm kiếm bếp trưởng chuyên môn: bếp trưởng món Nhật, Hàn, Trung, Ý, Việt Nam... Ứng viên tại các vị trí này không chỉ phải có kỹ thuật nấu nướng tinh tế mà còn phải có khả năng quản lý chuyên nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn và nhu cầu của du khách quốc tế, nội địa.

6.3. Tuyển dụng việc làm bếp trưởng Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố du lịch biển nổi tiếng, đồng thời nằm giữa 2 trung tâm du lịch lớn là Huế và Hội An nên thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Ngành F&B tại đây được chú trọng phát triển kéo theo nhu cầu tuyển bếp trưởng tại các resort, khách sạn, nhà hàng khá lớn.

Mặc dù tính cạnh tranh không cao bằng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhưng vị trí bếp trưởng tại Đà Nẵng vẫn yêu cầu chất lượng và sự sáng tạo rất cao, đặc biệt tại các khu nghỉ dưỡng. Nhà tuyển dụng không chỉ đòi hỏi ứng viên sáng tạo thực đơn phù hợp với khẩu vị của khách quốc tế mà còn phải nấu được các món ăn mang đậm dấu ấn của Đà Nẵng và miền Trung.

Các resort cao cấp tuyển bếp trưởng với yêu cầu rất cao

6.4. Tuyển dụng việc làm bếp trưởng Bình Dương

Nhu cầu tuyển bếp trưởng tại Bình Dương chủ yếu từ các nhà hàng, khu ăn uống, dịch vụ F&B phục vụ công nhân và các chuyên gia tại khu công nghiệp. Bếp trưởng làm việc tại đây phải có khả năng quản lý bếp hiệu quả, tối ưu hoá quy trình làm việc và đáp ứng nhu cầu ăn uống cho một lượng lớn công nhân.

Yêu cầu quan trọng nhất của bếp trưởng tại Bình Dương chính là sự kiểm soát và duy trì ổn định chất lượng món ăn, đồng thời phải đa dạng hoá thực đơn mỗi bữa, mỗi ngày tránh nhàm chán cho công nhân.

6.5. Tuyển dụng việc làm bếp trưởng Bắc Ninh

Cũng giống như Bình Dương, Bắc Ninh hiện là tỉnh có ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng. Sự tập trung của nhiều khu công nghiệp lớn như Đại Đồng, Quế Võ, Yên Phong, Phù Chẩn Vsip Bắc Ninh, Đông Thọ... thu hút lượng lớn lao động từ các tỉnh khác. Vì vậy nhu cầu tuyển bếp trưởng tại các nhà hàng, quán ăn phục vụ công nhân và chuyên gia tăng lên đáng kể.

Vị trí bếp trưởng tại Bắc Ninh phải làm việc trong điều kiện môi trường công việc với nhịp độ công việc nhanh và khối lượng công việc lớn. Vì vậy, ứng viên cần phải có khả năng tổ chức, quản lý bếp ăn với quy mô lớn, làm việc được dưới áp lực cao và duy trì hiệu quả trong các ca làm việc dài.

Nhu cầu tuyển bếp trưởng tại các khu công nghiệp Bắc Ninh khá cao

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm bếp trưởng

Yêu cầu tuyển bếp trưởng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng nhà hàng, khách sạn hoặc đơn vị tuyển dụng. Tuy nhiên vẫn có một số yêu cầu chung cơ bản mà hầu hết các nhà tuyển dụng đưa ra đối với vị trí này:

Đã có kinh nghiệm làm bếp trưởng (tối thiểu từ 2-3 năm trở lên)

Có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong nghề bếp hoặc quản lý bếp

Có khả năng giám sát và điều hành công việc hiệu quả

Thời gian làm việc linh hoạt, có thể làm thêm giờ

Ưu tiên ứng viên có tính sáng tạo, giao tiếp cởi mở, có khả năng đào tạo

Biết sử dụng máy tính và làm việc, giao tiếp qua email

Chịu được áp lực công việc

Bằng cấp chuyên môn (Một số nhà hàng có thể yêu cầu bằng cấp, chứng chỉ liên quan đến ngành ẩm thực hoặc chứng chỉ nghề đào tạo nấu ăn)

Yêu cầu ngoại ngữ (Một số nhà hàng quốc tế có thể yêu cầu thêm một số kỹ năng giao tiếp tiếng anh hoặc chứng chỉ tiếng anh).

Tuyển bếp trưởng có yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào từng lĩnh vực

Xu hướng phát triển "thần tốc" của ngành F&B như hiện nay mở ra nhiều cơ hội việc làm cho vị trí bếp trưởng. Để đạt được mức lương hấp dẫn, người lao động khi ứng tuyển bếp trưởng cần phải không ngừng nâng cao tay nghề, khả năng sáng tạo cùng năng lực quản lý bếp chuyên nghiệp, hiệu quả.