Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH làm việc tại Hà Nam thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô số A4 - 5, KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Việt Nam, Bình Xuyên ...và 1 địa điểm khác, Huyện Duy Tiên

Giám sát và quản lý thi công ngoài hiện trường:

Theo dõi tiến độ, chất lượng và an toàn lao động tại công trình.

Đảm bảo các hạng mục thi công đúng theo bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật và kế hoạch đã được phê duyệt.

Hỗ trợ kỹ thuật:

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh tại công trường.

Làm việc với các nhà thầu, tổ đội thi công để hướng dẫn và triển khai đúng quy trình.

Lập và quản lý hồ sơ:

Ghi chép nhật ký thi công, báo cáo tiến độ hàng ngày/tuần.

Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, vật tư và thiết bị sử dụng tại công trình.

Phối hợp và liên lạc:

Làm việc trực tiếp với ban chỉ huy công trình, tư vấn giám sát, chủ đầu tư.

Đề xuất phương án xử lý sự cố hoặc thay đổi thiết kế tại hiện trường nếu cần.

Đảm bảo tuân thủ quy định:

Giám sát việc tuân thủ quy định an toàn lao động, vệ sinh môi trường và các quy chuẩn pháp lý.

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành cơ điện

Có khả năng đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật.

Sử dụng được AutoCAD, Revit

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.

Sẵn sàng làm việc tại công trường.

Ưu tiên có máy tính cá nhân

Thu nhập và phúc lợi:

Thu nhập từ 17 - 22 triệu

Lương tháng 13

Được xét tăng lương định kỳ dựa theo năng lực và hiệu quả công việc.

Thưởng lễ, Tết, thưởng thành tích cá nhân hoặc theo kết quả kinh doanh công ty.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Nghỉ phép năm, nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Môi trường làm việc:

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong công việc.

Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm, các sự kiện nội bộ như sinh nhật, ngày lễ, tiệc công ty.

