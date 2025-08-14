Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Tòa nhà Thảo Nguyên Xanh, đường Lý Thái Tổ, tổ 4 phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hỗ trợ giáo viên bản ngữ (GVNN) trong việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động học tập trong các lớp học tại Trung tâm hoặc ngoại khóa

- Kiểm tra giáo án dạy học của GVNN, chuẩn bị tài liệu giảng dạy, học cụ, các hoạt động lớp học và học viên cụ thể theo từng tháng/quý/năm và nộp Quản lý/Trưởng bộ phận.

- Thực hiện các công tác quản lý học sinh, quản lý lớp học, từng giờ dạy sao cho đúng giáo trình và kế hoạch đề ra.

- Chăm sóc phụ huynh, nhận xét quá trình học tập, tiến bộ của học sinh gửi về gia đình thông qua các buổi học

- Lập danh sách và trực tiếp dạy phụ đạo, bổ trợ cho các học sinh hàng tháng.

- Hàng tuần lập Báo cáo tình hình học sinh gửi Quản lý/Phụ trách hành chính.

- Quản lý hồ sơ học viên, quan hệ phụ huynh học sinh.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả tuyển sinh khác theo yêu cầu của Quản lý điều hành. Lên kế hoạch học tập và ôn tập để các học sinh có thể tham dự các kỳ thi các cấp độ, các chương trình giao lưu liên Trung tâm (theo lịch của Cambridge Việt Nam).

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến mảng đào tạo cùng các bộ phận khác.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Giám đốc/Quản lý Trung tâm.

- Yêu cầu: Nữ, Tốt nghiệp Cao Đẳng sư phạm tiếng Anh hoặc cao đẳng chuyên ngành Tiếng Anh trở lên (yêu cầu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

- Có kiến thức vững về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động và yêu thích làm việc với trẻ em và muốn gắn bó lâu dài,

Tại Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc và giảng dạy trong môi trường Anh Ngữ trẻ em chuyên nghiệp với các giáo viên nước ngoài có trình độ cao, hiện đại, phù hợp với những người năng động, sáng tạo.

- Nghỉ phép năm.

- Các chính sách thi đua khen thưởng theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh

