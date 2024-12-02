Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 23 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 23 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - KCN Long Hậu, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 23 - 40 Triệu

- Thăm hỏi và tìm hiểu, hỗ trợ yêu cầu khách hàng

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới về ép nhựa

- Tư vấn giải pháp về ép nhựa, giới thiệu chi tiết về sản phẩm công ty, lên báo giá gửi khách hàng

- Chăm sóc hỗ trợ làm hợp đồng cho khách hàng

- Báo cáo tình hình kinh doanh cho giám đốc nhật hằng tuần

- Bảo trì cho khách hàng khi có yêu cầu

Với Mức Lương 23 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- CĐ các ngành kỹ thuật: Điện, Cơ điện, Cơ khí, ...

- Có kinh nghiệm sales máy móc

- Tiếng Nhật từ N3 giao tiếp tốt

- Ưu tiên có lái xe ô tô B2

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, nhiệt tình, chủ đông trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng đi công tác xa Hà Nội, HCM và Nước ngoài.

- Sử dụng tốt MS Office( Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 23 triệu gross trở lên (thương lượng)

• Thời gian làm việc: 8h30- 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

• Mỗi tháng được nghỉ 2 thứ 7 cách tuần.

• Chế độ tăng lương theo quy định công ty.

• Lương tháng 13, và thưởng theo hiệu quả công việc.

• Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định

• Nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

• Chế độ phúc lợi theo quy định nhà nước, Lương tháng 13, công ty mua lại ngày phép nếu không sử dụng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin