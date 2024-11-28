Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đường 25C, KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Di chuyển hàng hóa từ xe container, xe tải vào kho và ngược lại.
- Xếp dỡ hàng hóa lên kệ, giá theo sơ đồ kho và hướng dẫn của thủ kho.
- Di chuyển hàng hóa trong kho theo yêu cầu.
- Vận hành xe nâng an toàn, tuân thủ các quy định về an toàn lao động.
- Đảm bảo hàng hóa được xếp dỡ, bảo quản đúng quy cách, tránh hư hỏng, mất mát.
- Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi xuất kho, báo cáo hư hỏng (nếu có) cho tổ trưởng.
- Vệ sinh xe nâng sau mỗi ca làm việc.
- Kiểm tra định kỳ tình trạng xe nâng, báo cáo hư hỏng cho bộ phận bảo trì sửa chữa.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ vận hành xe nâng
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành xe nâng
- Khả năng xếp dỡ hàng hóa an toàn, hiệu quả.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Sức khỏe tốt, có khả năng chịu đựng được cường độ làm việc cao.

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8-15 triệu/ tháng, trao đổi khi phỏng vấn.
- Được hướng dẫn và đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ.
- Thưởng cho những nhân viên có thành tích tốt trong quá trình làm việc.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho những nhân viên có thành tích tốt và cố gắng, thăng tiến trong công việc.
- Làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và hòa đồng.
- Có đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi hết thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long

Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Khu công nghiệp Nhơn Trạch III - Xã Long Thọ - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

