Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 8 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường 25C, KCN Nhơn Trạch 3, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc

- Di chuyển hàng hóa từ xe container, xe tải vào kho và ngược lại.

- Xếp dỡ hàng hóa lên kệ, giá theo sơ đồ kho và hướng dẫn của thủ kho.

- Di chuyển hàng hóa trong kho theo yêu cầu.

- Vận hành xe nâng an toàn, tuân thủ các quy định về an toàn lao động.

- Đảm bảo hàng hóa được xếp dỡ, bảo quản đúng quy cách, tránh hư hỏng, mất mát.

- Kiểm tra tình trạng hàng hóa trước khi xuất kho, báo cáo hư hỏng (nếu có) cho tổ trưởng.

- Vệ sinh xe nâng sau mỗi ca làm việc.

- Kiểm tra định kỳ tình trạng xe nâng, báo cáo hư hỏng cho bộ phận bảo trì sửa chữa.

Yêu Cầu Công Việc

- Có chứng chỉ vận hành xe nâng

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vận hành xe nâng

- Khả năng xếp dỡ hàng hóa an toàn, hiệu quả.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

- Sức khỏe tốt, có khả năng chịu đựng được cường độ làm việc cao.

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8-15 triệu/ tháng, trao đổi khi phỏng vấn.

- Được hướng dẫn và đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ.

- Thưởng cho những nhân viên có thành tích tốt trong quá trình làm việc.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho những nhân viên có thành tích tốt và cố gắng, thăng tiến trong công việc.

- Làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và hòa đồng.

- Có đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định sau khi hết thời gian thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Việt Long

