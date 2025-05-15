Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH 3D THINKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 946 Quang Trung, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Vận hành, lập trình máy in 3D

Hỗ trợ khách hàng sử dụng máy

Hỗ trợ xử lý mẫu in 3D

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 21 đến 30 tuổi

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành cơ khí, kỹ thuật, điện..

1 năm kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH 3D THINKING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định từ 8 triệu đến 15 triệu tùy theo năng lực + hoa hồng lắp ráp máy hỗ trợ KH

- Thu nhập từ 10-20triệu ( chăm chỉ siêng năng hỗ trợ ngoài cho KH )

- Ăn ca: 25.000đ/ xuất

- Thưởng lễ, tết + Tháng lương thứ 13 + BHXH

- Du lịch, nghỉ mát, tham gia các sự kiện nội bộ của công ty

- Thời gian làm việc: Làm việc 8h giờ/ Ngày đến 17h , từ thứ 2 đến hết thứ 6 và 2 ngày thứ 7 trong tháng. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.

- Được đào tạo, tăng lương hàng năm theo năng lực

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện, cơ hội thăng tiến ở vị trí nhóm trưởng , trưởng phòng đối với các ứng viên có năng lực và định hướng gắn bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3D THINKING

