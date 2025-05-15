Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH 3D THINKING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH 3D THINKING
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 946 Quang Trung, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Vận hành, lập trình máy in 3D
Hỗ trợ khách hàng sử dụng máy
Hỗ trợ xử lý mẫu in 3D
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, từ 21 đến 30 tuổi
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành cơ khí, kỹ thuật, điện..
1 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành cơ khí, kỹ thuật, điện..
1 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH 3D THINKING Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định từ 8 triệu đến 15 triệu tùy theo năng lực + hoa hồng lắp ráp máy hỗ trợ KH
- Thu nhập từ 10-20triệu ( chăm chỉ siêng năng hỗ trợ ngoài cho KH )
- Ăn ca: 25.000đ/ xuất
- Thưởng lễ, tết + Tháng lương thứ 13 + BHXH
- Du lịch, nghỉ mát, tham gia các sự kiện nội bộ của công ty
- Thời gian làm việc: Làm việc 8h giờ/ Ngày đến 17h , từ thứ 2 đến hết thứ 6 và 2 ngày thứ 7 trong tháng. Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước.
- Được đào tạo, tăng lương hàng năm theo năng lực
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung năng động, đồng nghiệp thân thiện, cơ hội thăng tiến ở vị trí nhóm trưởng , trưởng phòng đối với các ứng viên có năng lực và định hướng gắn bó.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3D THINKING
