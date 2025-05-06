Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM
- Hà Nội: Tòa VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm
Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán
Thống kê, hạch toán, đối soát doanh thu và chi phí
Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của đối tác
Mua bán, thu chi trong văn phòng
Chấm công, tính lương, BHXH và TNCN
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Thuộc phòng Hành Chính Nhân Sự. Công việc khác được HR Lead phân công
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo làm báo cáo tài chính và nghiệp vụ kế toán
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...)
Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương : 8.000.000 – 15.000.000 VND
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án
Thưởng vào các dịp Lễ_ tết, thưởng vượt cấp, thưởng thâm niên
Nhân sự làm việc chính thức có 12 ngày nghỉ phép/ năm
Đánh giá năng lực và xét tăng lương 2 lần/năm.
Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động quy định.
Teambuilding hàng quý, nghỉ mát , du lịch hàng năm
Chế độ sinh nhật , hiếu hỉ, thai sản vv... theo quy định pháp luật và hỗ trợ thêm từ Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
