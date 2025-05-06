Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán

Thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán

Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm

Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán

Thống kê, hạch toán, đối soát doanh thu và chi phí

Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của đối tác

Mua bán, thu chi trong văn phòng

Chấm công, tính lương, BHXH và TNCN

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

Thuộc phòng Hành Chính Nhân Sự. Công việc khác được HR Lead phân công

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm

Thành thạo làm báo cáo tài chính và nghiệp vụ kế toán

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...)

Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h→ 17h30 từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy, nghỉ trưa từ 12h→ 13h30

Mức lương : 8.000.000 – 15.000.000 VND

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án

Thưởng vào các dịp Lễ_ tết, thưởng vượt cấp, thưởng thâm niên

Nhân sự làm việc chính thức có 12 ngày nghỉ phép/ năm

Đánh giá năng lực và xét tăng lương 2 lần/năm.

Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động quy định.

Teambuilding hàng quý, nghỉ mát , du lịch hàng năm

Chế độ sinh nhật , hiếu hỉ, thai sản vv... theo quy định pháp luật và hỗ trợ thêm từ Công ty

