Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2025
CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa VOV Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện mọi công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
Lập báo cáo tài chính, tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm
Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán
Thống kê, hạch toán, đối soát doanh thu và chi phí
Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của đối tác
Mua bán, thu chi trong văn phòng
Chấm công, tính lương, BHXH và TNCN
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Thuộc phòng Hành Chính Nhân Sự. Công việc khác được HR Lead phân công

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm
Thành thạo làm báo cáo tài chính và nghiệp vụ kế toán
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...)

Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h→ 17h30 từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy, nghỉ trưa từ 12h→ 13h30
Mức lương : 8.000.000 – 15.000.000 VND
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng dự án
Thưởng vào các dịp Lễ_ tết, thưởng vượt cấp, thưởng thâm niên
Nhân sự làm việc chính thức có 12 ngày nghỉ phép/ năm
Đánh giá năng lực và xét tăng lương 2 lần/năm.
Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động quy định.
Teambuilding hàng quý, nghỉ mát , du lịch hàng năm
Chế độ sinh nhật , hiếu hỉ, thai sản vv... theo quy định pháp luật và hỗ trợ thêm từ Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH HAPIGA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: NTT 38 Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-noi-bo-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job355250
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN ICC
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM EOC VIỆT NAM
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Giáo dục WeGrow Việt Nam
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH HAPPY ENGLISH VIỆT NAM
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc Đẹp Thành Lộc
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT COM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHẠM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Giao dịch quốc tế 2Buy làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty CP Giao dịch quốc tế 2Buy
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC THIỆN AN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Flying Whales làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Flying Whales
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty TNHH Dược phẩm Thế Anh
9 - 9.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÁNH DIỀU
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần ĐT TM DV & DL ĐẤT VIỆT
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xúc Tiến Thương Mại
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI SỮA Pro Company
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Tâm An
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT TUẤN
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ LETO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Ý Tưởng Xanh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NINH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT COM
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Laptop Đức Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Laptop Đức Tâm
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm