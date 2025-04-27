Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Hồng Phong thành phố Hải Phòng, Việt Nam, An Dương, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, các thiết bị phần cứng máy tính, máy chủ và các thiết bị mạng. Máy in, photocopy, máy tính văn phòng

Cài đặt, lắp đặt và cấu hình các thiết bị công nghệ: máy tính, laptop, máy in, mạng LAN/WIFI...

Khắc phục sự cố phần cứng, phần mềm máy tính và mạng.

Hỗ trợ người dùng về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy tính và mạng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị CNTT. Hoặc hiểu biết về các loại máy photocopy, máy in là 1 lợi thế

Có kiến thức về phần cứng máy tính, máy chủ, thiết bị mạng (router, switch, firewall).

Có kiến thức về hệ điều hành Windows Server, Linux.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm.

Có khả năng học hỏi nhanh các công nghệ mới.

Tại Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop và công cụ làm việc công ty sẽ cung cấp.

Tạo mọi điều kiện để nhân viên phát triển bản thân.

Lương cứng sau khi kí hợp đồng: + Lương Hỗ trợ + Thưởng.

BHXH, chế độ công đoàn đầy đủ theo Luật Lao động quy định.

Các chế độ nghỉ lễ, du lịch,... công đoàn hàng năm theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ INFO Việt Nam

