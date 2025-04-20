Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Dịch vụ hệ thống AKS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô A4, số 15 Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khảo sát, thiết kế, lập bản vẽ thi công.

Bóc tách chi tiết khối lượng vật tư theo bản vẽ thiết kế.

Lên kế hoạch, tổ chức và lắp đặt hệ thống M&E cho dự án.

Xử lý các sự cố tại địa điểm khách hàng

Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đã triển khai

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự Động Hóa, Tin học.

Biết sử dụng các phần mềm tin học: Word, Excel, Autocad, ...

Tiếng Anh: Đọc, hiểu tiếng anh kỹ thuật chuyên ngành.

Sẵn sàng đi công tác các tỉnh khi công việc yêu cầu.

Ưu tiên những người có bằng lái xe ô tô

Tại Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Dịch vụ hệ thống AKS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

8.000.000 – 15.000.000VNĐ

Đóng BHXH theo quy định, thưởng lễ tết.

Môi trường làm việc thân thiện

Được hưởng đầy đủ các chế độ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Dịch vụ hệ thống AKS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin