Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Dịch vụ hệ thống AKS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Dịch vụ hệ thống AKS Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô A4, số 15 Đông Quan, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Khảo sát, thiết kế, lập bản vẽ thi công.
Bóc tách chi tiết khối lượng vật tư theo bản vẽ thiết kế.
Lên kế hoạch, tổ chức và lắp đặt hệ thống M&E cho dự án.
Xử lý các sự cố tại địa điểm khách hàng
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống đã triển khai
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự Động Hóa, Tin học.
Biết sử dụng các phần mềm tin học: Word, Excel, Autocad, ...
Tiếng Anh: Đọc, hiểu tiếng anh kỹ thuật chuyên ngành.
Sẵn sàng đi công tác các tỉnh khi công việc yêu cầu.
Ưu tiên những người có bằng lái xe ô tô
Biết sử dụng các phần mềm tin học: Word, Excel, Autocad, ...
Tiếng Anh: Đọc, hiểu tiếng anh kỹ thuật chuyên ngành.
Sẵn sàng đi công tác các tỉnh khi công việc yêu cầu.
Ưu tiên những người có bằng lái xe ô tô
Tại Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Dịch vụ hệ thống AKS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
8.000.000 – 15.000.000VNĐ
Đóng BHXH theo quy định, thưởng lễ tết.
Môi trường làm việc thân thiện
Được hưởng đầy đủ các chế độ
Đóng BHXH theo quy định, thưởng lễ tết.
Môi trường làm việc thân thiện
Được hưởng đầy đủ các chế độ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ và Dịch vụ hệ thống AKS Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI