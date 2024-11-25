Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bắc Giang

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video.

• Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ xảo nhằm tăng kịch tích cho video.

• Am hiểu và sử dụng thành thạo các trang thiết bị chụp ảnh và quay phim các thiết bị quay phim.

• Có kỹ năng tìm kiếm tư liệu và dựng các video marketing có sẵn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập : 9-15 triệu, nâng lương định kỳ

· Đánh giá tăng lương theo năng lực và thời gian làm việc gắn bó với công ty

· Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

· Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp và hiện đại.

· Du lịch nhỉ mát thường xuyên tại Homestay của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKY S

