Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch bài giảng và chuẩn bị giáo án phù hợp với từng cấp độ học sinh.
Thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo giáo trình đã được phê duyệt.
Tạo ra môi trường học tập năng động, khuyến khích sự tham gia tích cực của học sinh.
Sử dụng các phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh.
Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học sinh, cung cấp phản hồi kịp thời và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cá nhân.
Cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ đồng nghiệp.
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với phụ huynh học sinh, thường xuyên cập nhật thông tin về tiến độ học tập của con em họ.
Quản lý lớp học, duy trì kỷ luật và đảm bảo an toàn cho học sinh trong suốt quá trình học tập.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho học sinh.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả.
Có khả năng tạo động lực và truyền cảm hứng cho học sinh.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.
Có chứng chỉ TESOL, CELTA hoặc các chứng chỉ sư phạm tiếng Anh khác là một lợi thế.
Yêu thích công việc giảng dạy, có lòng nhiệt huyết và trách nhiệm với nghề nghiệp.
Có khả năng quản lý lớp học hiệu quả, tạo ra môi trường học tập tích cực và an toàn cho học sinh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của trường.
Được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong môi trường giáo dục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 toà nhà Bình Thuỷ, Số 24-26 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

