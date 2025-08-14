Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm về dây chuyền bao gồm: nhân lực, chỉ tiêu chất lượng và đảm bảo dây chuyền vận hành thông suốt

• Chịu trách nhiệm về chất lượng và sản phẩm được sản xuất trong dây chuyền theo hệ thống, quy trình, thủ tục chất lượng của công ty Quản lý, phát triển và động viên công nhân

• Theo dõi, đo lường và báo cáo về sản xuất liên quan đến dây chuyền

• Sử dụng kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý sự cố (4M, 5W1H, 5Whys) để xác định nguyên nhân gốc rễ và thực hiện hành động hiệu quả nhanh chóng để giải quyết các vấn đề đang gặp phải

• Loại bỏ các lãng phí trong sản xuất: 3M (Muri-Mura-Muda), cân bằng line để nâng cao hiệu suất sản xuất

• Tìm và phát hiện lãng phí để đưa ra các hành động cải tiến

• Thực hiện các cải tiến phương thức cấp linh kiện, dòng chảy của linh kiện: Value stream map (VSM), JIT (Just in time)

• Thiết lập các quy trình, tiêu chuẩn công việc, đào tạo cho công nhân viên

• Có kĩ năng bố trí công việc, sắp xếp vị trí công đoạn trên chuyền

• Duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh để đảm bảo nơi làm việc sạch sẽ và an toàn

• Thực hiện các nhiệm vụ được phép khác do quản lý trực tiếp giao

• Chịu trách nhiệm liên đới về chất lượng công việc, tuân thủ quy định pháp luật và quy trình Công ty đối với nhân viên do mình quản lý

• Tuân thủ các quy định của công ty, các quy định về phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động