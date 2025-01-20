Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng làm việc tại Quốc tế thu nhập 1,000 - 2,000 USD

Vĩnh Hưng cần tuyển 01 Kĩ sư bán hàng làm việc tại Philippines.

Mô tả công việc:

• Phụ trách chăm sóc các khách hàng cũ của Công ty để duy trì quan hệ và các hợp đồng hiện có

• Phụ trách tìm kiếm các khách hàng mới là các nhà thầu, các đơn vị tư vấn thiết kế để giới thiệu chào bán sản phẩm

• Tiếp xúc, tạo mối quan hệ và duy trì mối quan hệ có hiệu quả với nhà thầu/công ty thương mại để bán được hàng

• Tiếp xúc, tạo mối quan hệ và duy trì mối quan hệ có hiệu quả với các đơn vị TVTK để giúp nhận diện sản phẩm của VH ở các dự án

• Triển khai các công việc chi tiết liên quan đến bán hàng: Xử lý kĩ thuật (phối hợp với BPKT của công ty, chào giá, đàm phán kí kết hợp đồng, triển khai đặt hàng BP sản xuất, triển khai các công tác nghiệm thu, thí nghiệm và giao hàng theo kế hoạch (Phối hợp với nhân sự làm thủ tục hải quan và vận chuyển)

• Phối hợp thực hiện các hoạt động MKT trong chương trình MKT đã được hoạch định