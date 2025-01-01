Giới thiệu Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company

Được thành lập vào năm 2005, Tam Sơn là cầu nối giữa giới tinh hoa Việt với những thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới thông qua việc tôn vinh sự sáng tạo và những giá trị thủ công đậm tính nhân văn. Với uy tín được thời gian bồi đắp, Tam Sơn không ngừng mở rộng danh mục thương hiệu, khẳng định vị thế vững chắc trên các lĩnh vực: Thời trang, Đồng hồ & Trang sức, Phong cách sống, Mỹ phẩm & Làm đẹp; từng bước trở thành nhà tinh tuyển những trải nghiệm thượng hạng, tôn vinh cái đẹp và phong cách "Sống tràn cảm hứng."