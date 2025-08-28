Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

This unique opportunity requires an enthusiastic and results-oriented individual with experience in luxury beauty industry and hands-on approach. The Trainer will be responsible for effective delivery of trainings and development within their region.

- Become a leading expert in Biologique Recherche’s products, treatments, and protocols.

Khẳng định vị thế chuyên gia hàng đầu trong thế giới sản phẩm, liệu trình và chuẩn mực tinh hoa của Biologique Recherche.

- Educate and promote skin analysis tools and techniques and teach all therapists how to tailor treatments to the client’s needs/concerns in order to encourage sales and partnerships.

Truyền cảm hứng về nghệ thuật phân tích làn da và những kỹ thuật tiên tiến, dẫn dắt đội ngũ chuyên viên tinh chỉnh từng liệu trình theo nhu cầu riêng biệt, mang đến trải nghiệm độc bản cho khách hàng – đồng thời thúc đẩy sự gắn kết, doanh thu và quan hệ hợp tác bền vững.

- Maintain exceptional treatment and training standards ensuring the brand is represented to the highest standards by all accounts.

Gìn giữ và lan tỏa những chuẩn mực xuất sắc trong trị liệu và đào tạo, để mỗi đối tác đều trở thành đại sứ thương hiệu xứng tầm.

- Perform Biologique Recherche treatments and demonstrations to our existing accounts and potential accounts.

Thực hiện các liệu trình và buổi trình diễn Biologique Recherche – nơi công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc giao hòa, tạo nên dấu ấn khó quên cho khách hàng hiện hữu lẫn đối tác tiềm năng.

- Create your own training plans including preparing training materials and bespoke lesson plans based on the accounts training requirements.

Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo mang tính cá nhân hóa, với giáo án và tài liệu được tinh chỉnh tỉ mỉ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu phát triển riêng biệt của từng đối tác.

- Complete end of assessment reports for all therapists upon completion of their training course and make sure this information is communicated with the spa manager and account manager.

Hoàn thiện báo cáo đánh giá chuyên sâu cho từng học viên sau khóa huấn luyện, đảm bảo sự kết nối thông tin kịp thời và chuyên nghiệp với Quản lý Spa.

- Should be able to travel across the region to deliver trainings & coaching sessions throughout the year.

Sẵn sàng hiện diện tại nhiều điểm đến trong khu vực, đồng hành cùng đối tác qua những buổi đào tạo và huấn luyện, góp phần lan tỏa đẳng cấp thương hiệu Biologique Recherche trong suốt hành trình một năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Skills:

- Have exceptional communication skills (written and verbal) and be confident to engage with an audience face to face or virtually.

Sở hữu kỹ năng giao tiếp xuất sắc (cả viết và nói), tự tin kết nối và truyền tải thông điệp trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Have excellent presentation skills and are able to influence and inspire any audience with the highest focus on attention to detail and accuracy.

Khả năng thuyết trình ấn tượng, biết cách truyền cảm hứng và tạo sức ảnh hưởng đến bất kỳ đối tượng nào, với sự chú trọng tối đa đến chi tiết và độ chính xác.

- A self-starter with the ability to be able to adapt to education situations.

Tư duy chủ động, linh hoạt thích ứng trong mọi tình huống đào tạo và huấn luyện.

- Excellent interpersonal skills, rigor, sense of organization and proactive.

Kỹ năng đối nhân xử thế khéo léo, tinh thần kỷ luật cao, tư duy tổ chức chặt chẽ và luôn chủ động trong công việc.

- Competent PC skills with working knowledge of PowerPoint, Word, MS Teams, and Zoom.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng và trực tuyến như PowerPoint, Word, MS Teams và Zoom.

2. Knowledge & Qualificaion:

- Previous experience of lecturing or teaching.

Có kinh nghiệm giảng dạy hoặc đào tạo trước đây.

- Experience of working in a 5-star spa/ clinic environment as a Therapist .

Trải nghiệm làm việc trong môi trường Spa/Clinic 5 sao với vai trò Chuyên viên trị liệu.

- Occasional international travel if necessary

Sẵn sàng tham gia các chuyến công tác quốc tế khi cần thiết.

