Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu

Mức lương 14 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân Định, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 14 - 22 Triệu

1. Đào tạo văn hóa công ty

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, hội nhập văn hóa doanh

nghiệp cho nhân viên mới và định kỳ cho toàn bộ nhân viên.

- Truyền thông và lan tỏa giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn của công ty.

2. Xây dựng chương trình đào tạo nội bộ

- Phối hợp với Trưởng các Bộ phận/Head BU xác định nhu cầu và mục tiêu

đào tạo.

- Lên kế hoạch, thiết kế nội dung và tài liệu đào tạo nội bộ phù hợp với từng

nhóm đối tượng.

3. Tổ chức đào tạo bên ngoài

- Liên hệ, lựa chọn và làm việc với các đối tác đào tạo bên ngoài.

- Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát chất lượng các khóa đào tạo.

4. Tổ chức hoạt động gắn kết nhân viên

- Lên ý tưởng và triển khai các chương trình teambuilding, sự kiện nội bộ,

ngày hội nhân viên.

- Đo lường, đánh giá mức độ hiệu quả và sự hài lòng sau hoạt động.

5. Các công việc khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương 14 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh

doanh hoặc các ngành liên quan.

• Hiểu biết về quản trị nhân sự, đào tạo và phát triển nhân viên.

Kỹ năng

• Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).

• Sử dụng cơ bản phần mềm thiết kế (Photoshop) và chỉnh sửa video.

• Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

• Kỹ năng giao tiếp, phối hợp tốt với các bộ phận.

Thái độ

• Chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao.

• Tinh thần hợp tác, cởi mở, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

Kinh nghiệm:

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH MENAS Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập (gross): 14.000.000đ/ tháng – 22.000.000đ/tháng.

• Phụ cấp ăn trưa 1.200.000 đ/tháng.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN; Bảo hiểm sức khỏe.

• Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ.

• Teambuilding, tiệc cuối năm.

• Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MENAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin