Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu

• Họp đầu giờ hàng ngày triển khai đầy đủ chính xác công việc cho cấp dưới.

• Rà soát hiện trường sản xuất để tìm các ý tưởng cải tiến.

• Kiểm soát các công việc của cấp dưới.

• Đánh giá các mẫu sản phẩm của đối thủ, khách hàng trên thị trường.

• Kiểm soát các hoạt động liện quan tiến độ, kết quả của thử nghiệm nguyên liệu, công thức, quy trình cho sản phẩm mới.

• Lập các tờ trình về mua sắm nguyên liệu, ccdc phục vụ việc nghiên cứu & thử nghiệm.

• Hàng tháng lập kế hoạch công việc triển khai các dự án đề tài nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới.

• Hàng tuần tham gia họp S & OP, giao ban để nắm được thông tin và yêu cầu công việc.

• Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong phòng R&D.

• Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.