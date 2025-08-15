Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Pha Lê Group
- Hải Phòng: KCN MP Đình Vũ, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 27 - 30 Triệu
• Họp đầu giờ hàng ngày triển khai đầy đủ chính xác công việc cho cấp dưới.
• Rà soát hiện trường sản xuất để tìm các ý tưởng cải tiến.
• Kiểm soát các công việc của cấp dưới.
• Đánh giá các mẫu sản phẩm của đối thủ, khách hàng trên thị trường.
• Kiểm soát các hoạt động liện quan tiến độ, kết quả của thử nghiệm nguyên liệu, công thức, quy trình cho sản phẩm mới.
• Lập các tờ trình về mua sắm nguyên liệu, ccdc phục vụ việc nghiên cứu & thử nghiệm.
• Hàng tháng lập kế hoạch công việc triển khai các dự án đề tài nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới.
• Hàng tuần tham gia họp S & OP, giao ban để nắm được thông tin và yêu cầu công việc.
• Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự trong phòng R&D.
• Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 27 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Pha Lê Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pha Lê Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
