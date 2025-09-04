Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/10/2025
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM

Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Lý Thái Tổ, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện kiểm tra quy trình và triển khai kế hoạch kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, bao bì và xuất xưởng.
- Lập biểu đồ kiểm soát chất lượng và chuẩn bị mẫu tiêu chuẩn.
- Kiểm soát quy trình, theo dõi biến động chất lượng, xử lý sự cố nhằm đảm bảo tính ổn định của sản phẩm.
- Lập báo cáo thống kê chất lượng và báo cáo kiểm tra hàng ngày.
- Điều tra, phân tích, báo cáo và xử lý nguyên nhân sản phẩm lỗi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QC/QA.
- Thành thạo thiết bị đo lường và công cụ kiểm tra.
- Khu vực HCM, Bình Dương: Giao tiếp được bằng tiếng Trung.
- Khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng: Có tiếng Anh cơ bản hoặc tiếng Trung là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 74 Lương Định Của, Khu phố 7, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

