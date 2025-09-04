Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lý Thái Tổ, Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo

- Thực hiện kiểm tra quy trình và triển khai kế hoạch kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, bao bì và xuất xưởng.

- Lập biểu đồ kiểm soát chất lượng và chuẩn bị mẫu tiêu chuẩn.

- Kiểm soát quy trình, theo dõi biến động chất lượng, xử lý sự cố nhằm đảm bảo tính ổn định của sản phẩm.

- Lập báo cáo thống kê chất lượng và báo cáo kiểm tra hàng ngày.

- Điều tra, phân tích, báo cáo và xử lý nguyên nhân sản phẩm lỗi.

Yêu Cầu Công Việc

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QC/QA.

- Thành thạo thiết bị đo lường và công cụ kiểm tra.

- Khu vực HCM, Bình Dương: Giao tiếp được bằng tiếng Trung.

- Khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng: Có tiếng Anh cơ bản hoặc tiếng Trung là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

