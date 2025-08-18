Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quán Gán, Thường Tín, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xây dựng các bảng biểu quản lý đào tạo, cũng như các kế hoạch tổ chức thi

- Căn cứ kế hoạch, tiến độ giảng dạy lập thời khóa biểu giảng dạy và học tập.

- Liên hệ giảng viên thỉnh giảng để sắp xếp lịch giảng dạy theo tiến độ

- Phụ trách thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên.

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên.

- Phối hợp tổ chức công tác xét cảnh báo học tập, tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp của sinh viên thuộc Khoa/Ngành

- Phối hợp đôn đốc, theo dõi công tác nộp điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần theo từng đợt học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ƯU tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý giáo dục.

01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các trường cao đẳng dạy nghề

Chịu được áp lực cao, linh hoạt trong xử lý công việc....

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cơ hội nâng cao trình độ và kinh nghiệm.

Lương: Thỏa thuận theo trình độ bằng cấp chuyên môn và năng lực kinh nghiệm

Hỗ trợ ăn trưa, đồng phục

Cơ hội thăng tiến.

BHXH Theo quy định Luật lao động

Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Trường

Thưởng các dịp lễ , thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.