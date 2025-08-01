Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TH true MILK cần tuyển Brand MKT Executive/ Chuyên viên phát triển nhãn hiệu. Phụ trách các nhãn về thực phẩm (xúc xích, cháo tươi...)

** CÔNG VIỆC CHÍNH:

1. Triển khai thương mại sản phẩm mới bằng cách lên kế hoạch phối hợp giữa các bộ phận thương mại, sản xuất… và đảm bảo các bộ phận thực hiện đúng thời gian và cùng nắm được đầy đủ thông tin (lên master timeline, thực thi)

2. Tiến hành nghiên cứu thị trường, ngành hàng, giá bán, phân tích hành vi người tiêu dùng, chiến dịch đối thủ cạnh tranh, cập nhật xu hướng thị trường … để lập kế hoạch tiếp thị hiệu quả nhằm đạt mục tiêu kinh doanh

3. Làm việc cùng NCC, các bộ phận liên quan để lên ý tưởng, thiết kế bao bì sản phẩm

4. Làm việc với các team vận hành Marketing nội bộ và các bộ phận liên quan để lên ý tưởng xây dựng các hoạt động truyền thông tiếp thị ATL/BTL có timeline & KPI rõ ràng để trình duyệt, phối hợp kiểm soát thực thi và điều chỉnh phù hợp khi cần:

- COM:

+ Xây dựng KPIs, concept plan và các material liên quan sử dụng cho các campaign quảng cáo.

+ Quản lý, theo dõi ngân sách truyền thông

- MO: Lập kế hoạch, KPIs triển khai các hoạt động sampling, activation.