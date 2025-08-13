Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

1. Phối hợp và thực hiện các thủ tục pháp lý dự án với cơ quan nhà nước từ giai đoạn lập và phê duyệt quy hoạch; nghiên cứu đầu tư, xin chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; thủ tục giải phóng mặt bằng và giao đất dự án; Lập, thẩm định và phê duyệt Thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; cấp phép xây dựng,…)

2. Soạn thảo các văn bản pháp lý và lập hồ sơ dự án (xin nghiên cứu đầu tư dự án, hồ sơ chủ trương đầu tư, hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ chấp thuận nhà đầu tư, hồ sơ điều chỉnh giấy đăng ký đầu tư, hồ sơ xin giao đất,…), kiểm tra các hợp đồng liên quan trong quá trình triển khai công việc.

3. Lập Tổng mức đầu tư và phối hợp đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án.

4. Hỗ trợ các phòng ban trong khối về việc kiểm tra, rà soát hồ sơ pháp lý các dự án Công ty chuẩn bị đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

5. Lập kế hoạch, tiến độ, danh mục thực hiện các thủ tục pháp lý dự án theo đúng quy định hiện hành.

6. Theo dõi hồ sơ dự án; Cập nhật và phân tích các quy định liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở, môi trường và các văn bản pháp luật khác; tư vấn rủi ro và giải pháp pháp lý cho dự án.

7. Lưu trữ hồ sơ pháp lý và hỗ trợ công tác phát triển dự án các công việc có liên quan.

8. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê định kỳ hoặc theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.