Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac)
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac)

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11 tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo nội bộ
Xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo theo đúng kế hoạch và theo đúng quy trình, quy chế đào tạo của Công ty
Xây dựng, cải tiến quy chế, quy trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo
Tham gia vào xây dựng và truyền thông văn hóa doanh nghiệp theo định hướng Công ty
Tham gia công tác tuyển dụng nhân sự (20%)
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, kinh tế lao động, ... hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đào tạo
Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo
Kỹ năng giao tốt, xử lý vấn đề

Tại Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac) Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty đóng 100% BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức
Phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày
Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

