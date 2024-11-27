Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11 tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo nội bộ

Xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo theo đúng kế hoạch và theo đúng quy trình, quy chế đào tạo của Công ty

Xây dựng, cải tiến quy chế, quy trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo

Tham gia vào xây dựng và truyền thông văn hóa doanh nghiệp theo định hướng Công ty

Tham gia công tác tuyển dụng nhân sự (20%)

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, kinh tế lao động, ... hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đào tạo

Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo

Kỹ năng giao tốt, xử lý vấn đề

Quyền Lợi

Công ty đóng 100% BHXH ngay khi ký HĐLĐ chính thức

Phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày

Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13

Khám sức khỏe định kỳ

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển

