Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac)
- Hà Nội: Tầng 11 tòa Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo nội bộ
Xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo, tổ chức các khóa đào tạo theo đúng kế hoạch và theo đúng quy trình, quy chế đào tạo của Công ty
Xây dựng, cải tiến quy chế, quy trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo
Tham gia vào xây dựng và truyền thông văn hóa doanh nghiệp theo định hướng Công ty
Tham gia công tác tuyển dụng nhân sự (20%)
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đào tạo
Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo
Kỹ năng giao tốt, xử lý vấn đề
Tại Công ty CPĐT Hoàng Đạo (Zodiac) Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày
Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13
Khám sức khỏe định kỳ
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
