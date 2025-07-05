Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MTV DV TM ĐT NGUYỄN MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26/2 Chánh Hưng, Xã Phước Lộc, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính (báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ) theo quy định của công ty và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Theo dõi, quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả của công ty, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc thanh toán.

Cập nhật và theo dõi các nghiệp vụ phát sinh trong tháng, bao gồm việc hạch toán các chứng từ kế toán vào phần mềm.

Quản lý và tính toán chi phí, thuế VAT, thuế TNDN, làm báo cáo thuế định kỳ và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước.

Tính toán và quản lý các khoản chi phí lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho nhân viên.

Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và bên ngoài khi có yêu cầu.

Đảm bảo công tác lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ, khoa học và dễ dàng tra cứu khi cần thiết.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến kế toán khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc các công việc liên quan.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng mềm:

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

- Khả năng làm việc dưới áp lực và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

- Kỹ năng giao tiếp và giải quyết công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH MTV DV TM ĐT NGUYỄN MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 11.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Thưởng theo hiệu quả công việc, lễ Tết và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV DV TM ĐT NGUYỄN MINH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin