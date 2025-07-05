Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/07/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quản lý Cửa hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Aeon Mall Hà Đông, Hà Đông ...và 2 địa điểm khác, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

QUẢN LÝ DOANH SỐ CỦA CỬA HÀNG:
1. Training nhân viên bán hàng: hiểu tầm quan trọng của training và coaching trong các kĩ năng bán hàng và push đạt doanh số bán hàng của công ty.
2. Merchandise: Đảm bảo hàng hóa đúng với nhu cầu của khách hàng tại khu vực. Hiểu được các yếu tố cơ bản của VM, màu sắc, chất liệu,... VM plan
3. Làm report: hiểu cơ bản về best và worst selling và biết cách sử dụng data đã phân tích để improve số sale.
QUẢN LÝ VẬN HÀNH CỬA HÀNG:
1. Lên kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý trong cửa hàng giúp cửa hàng hoạt động tốt.
2. Inventory: sắp xếp, thực hiện kiểm đếm hàng hóa hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nhập và xuất hàng trong chuỗi cửa hàng.
QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA CỬA HÀNG:
1. Phân chia Sales target cá nhân hợp lý cho nhân viên (Số lượng nhân viên đã từng quản lí > 7 người)
2. Giải quyết các vấn đề tình huống mâu thuẫn trong công việc với cấp dưới, đồng nghiệp và cấp trên, giữ được thái độ tích cực trong công việc để đưa store team phát triển.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ thời trang, bán lẻ….
- Ngoại hình ưa nhìn, phong cách chuyên nghiệp. Yêu thích công việc kinh doanh, bán hàng
- Tốt nghiệp từ THPT trở lên. Độ tuổi dưới 35.
- Tính cách năng động và cầu tiến.
- Có kỹ năng quản lý hàng hóa, nhân sự, doanh số tốt.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp khéo léo.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng. Giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ hấp dẫn = Lương cứng + Phụ cấp 350.000 + Thưởng doanh số cửa hàng + Tăng ca
(Tùy năng lực ứng viên sẽ được thỏa thuận lương cơ bản theo kinh nghiệm hoặc cấp bậc)
Cơ hội làm việc trong môi trường thời trang quốc tế. Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành.
Làm việc trong môi trường trẻ và năng động, đồng nghiệp thân thiện
Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số theo chính sách của công của công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết. 12 ngày phép năm, teambuilding…
Được tham gia các loại Bảo hiểm theo Luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, BH 24/24…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sài Gòn Royal, 91 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-cua-hang-thu-nhap-11-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job361925
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển SEO CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Tuyển Video Editor CÔNG TY K.LONG - (TNHH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY K.LONG - (TNHH)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NTD
Hạn nộp: 18/09/2025
Thanh Hóa Còn 1 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TM SƠN PHÚC AN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ GLASSY
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN TONY WEDDING
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WIND SUPPLY CHAIN ONE (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Hồng Hạnh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CẢM XÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CẢM XÚC
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MIA RETAIL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993 làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ Kinh doanh Hồ Thị Hải Yến 1993
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu Công ty TNHH TM&ĐT LA.MA.SON
11 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Nam Định thu nhập 18 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIDZONE ADVENTURES
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SƠN THÀNH
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ ADORE
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu THƯƠNG HIỆU CÀ PHÊ CAFENA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH GS25 VIETNAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty cổ phần Cici Thượng Đỉnh Yến
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIKINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng Deep Sii làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Deep Sii
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm