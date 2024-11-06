Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Dự án KN Paradise, Bãi Dài, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hoà, TP Cam Ranh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích nhu cầu đào tạo:

Thiết kế chương trình đào tạo:

Triển khai chương trình đào tạo:

Đánh giá hiệu quả đào tạo:

Quản lý hệ thống đào tạo:

Phối hợp với các bộ phận:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành về Quản trị Nhân sự, Luật, Quản trị Kinh doanh, Sư phạm,...

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan;

- Khả năng tổ chức, xây dựng ý tưởng chương trình đào tạo

- Tư duy nhanh nhẹn, ngôn ngữ linh hoạt, giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình, khả năng xử lý tình huống

Tại Công ty TNHH KN Cam Ranh Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh;

• Tham gia các hoạt động của Công ty/Tập đoàn hằng năm;

• Được khám sức khoẻ định kỳ hằng năm;

• Được hỗ trợ thiết bị làm việc đầy đủ;

• Được hỗ trợ ăn ca đầy đủ;

• Được hỗ trợ xe đưa đón đối với nhân sự ở Nha Trang;

• Các phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH KN Cam Ranh

