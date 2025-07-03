Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: TP Nha Trang, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên về kiến thức sản phẩm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng, quy trình công việc.

Thu thập và báo cáo Giám đốc kinh doanh các thông tin về đối thủ, khách hàng.

Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng.

Xử lý khiếu nại của khách hàng

Đánh giá, đề xuất các chương trình khuyến mãi, hội thảo, hội nghị cho khu vực, chính sách bán hàng cho Giám đốc kinh doanh.

Xây dựng và giữ quan hệ với khách hàng và đối tác.

Thực hiện chăm sóc, khảo sát khách hàng.

Báo cáo về hoạt động kinh doanh cho Giám đốc kinh doanh.

Xây dựng, đề xuất và triển khai, giám sát các hoạt động bán hàng của Sales và hệ thống khách hàng.

Đánh giá công việc và năng lực của nhân viên nhằm đưa ra các quyết định đánh giá nhân sự, cải tiến công việc kịp thời.

Phân công nhiệm vụ, công việc và giám sát tiến độ cho từng nhân viên trong bộ phận nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu của bộ phận.

Cập nhật kịp thời các thông tin, quy định và triển khai các chỉ đạo của quản lý cấp trên tới khách hàng.

Trình bày, báo cáo với quản lý cấp trên về tiến độ triển khai và kết quả thực hiện công việc.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, phát triển thị trường

Thực hiện thu hồi công nợ khách hàng, kiểm soát công nợ

Yêu Cầu Công Việc

Có trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế.

Vi tính văn phòng trình độ loại B trở lên

Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt

Khả năng quản lý, phân tích và tổng hợp

Trung thực, nhiệt huyết, trách nhiệm

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm.

Miền Tây: base chính ở Cần Thơ (quản lý các tỉnh Miền Tây)

Nam Miền Trung: base chính ở Khánh Hòa (quản lý các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận)

Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm: BHXH/BHYT/BHTN, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Chế độ hàng tháng: xăng xe, cơm trưa, điện thoại, chi phí công tác ngoài Tỉnh

Thưởng: thưởng doanh thu tiền về không giới hạn và thưởng cuối năm (dựa vào thành tích)

Phép năm: 12 ngày/năm (5 năm tăng 1 ngày phép)

Phúc lợi: thưởng Lễ, Tết, tháng 13, trung thu, hiếu, hỷ, thiếu nhi,...

Chăm sóc sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Du lịch: 2 năm/lần trong nước hoặc ngoài nước.

Phụ cấp nuôi con nhỏ dưới 7 tuổi

