Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: MKL, phố Hải Long, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ hành chính tổng hợp trong Công ty;
Chấm công, tính lương, BHXH;
Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng của công ty, từ khâu lên kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn đến đưa ra quyết định tuyển dụng.
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.
Sàng lọc hồ sơ ứng viên, đánh giá năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
Phỏng vấn ứng viên, đánh giá năng lực, tính cách và sự phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng.
Làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn tất thủ tục tuyển dụng.
Tham gia xây dựng và phát triển các chính sách tuyển dụng của công ty.
Quản lý hồ sơ ứng viên.
Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận nhân sự khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có kiến thức về luật lao động.
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục là một lợi thế.
Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí HCNS tổng hợp;
Chăm chỉ, chính trực và có chí tiến thủ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 triệu, BHXH và các chế độ khác ổn định + đầy đủ theo Luật định
Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn
Môi trường giáo dục ổn định, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn A17 Dự án MKL, khu 4, Hồng Hải, Hạ Long, QN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

