Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: MKL, phố Hải Long, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ hành chính tổng hợp trong Công ty;

Chấm công, tính lương, BHXH;

Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng của công ty, từ khâu lên kế hoạch, tìm kiếm ứng viên, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn đến đưa ra quyết định tuyển dụng.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, đánh giá năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

Phỏng vấn ứng viên, đánh giá năng lực, tính cách và sự phù hợp của ứng viên với vị trí tuyển dụng.

Làm việc với các bộ phận liên quan để hoàn tất thủ tục tuyển dụng.

Tham gia xây dựng và phát triển các chính sách tuyển dụng của công ty.

Quản lý hồ sơ ứng viên.

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận nhân sự khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có kiến thức về luật lao động.

Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục là một lợi thế.

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí HCNS tổng hợp;

Chăm chỉ, chính trực và có chí tiến thủ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 triệu, BHXH và các chế độ khác ổn định + đầy đủ theo Luật định

Có cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn

Môi trường giáo dục ổn định, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin