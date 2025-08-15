Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Kỹ sư hiện trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hải Phòng

- Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách giám sát các công tác thi công lắp đặt, các vấn đề kỹ thuật tại các công trình mặt dựng nhôm kính;
- Khảo sát hiện trường để đảm bảo tính chính xác phục vụ công tác đặt hàng và triển khai thi công;
- Bóc tách khối lượng vật tư: nhôm, kính, phụ kiện, ... Gửi đề nghị sản xuất về nhà máy;
- Kiểm tra hàng đến công trình;
- Đôn đốc giám sát thợ thi công lắp đặt;
- Làm việc với Chủ đầu tư, TVGS và các bên liên quan về hiện trường thi công;
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên và công ty;
- Sẵn sàng đi công tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 24 – 40 tuổi;
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ khí, Xây dựng, Kiến trúc hoặc các ngành liên quan;
- Ưu tiên người có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực nhôm kính. Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;
- Đọc bản vẽ tốt, thành thạo AutoCAD, phần mềm văn phòng;
- Kỹ năng phối hợp, làm việc nhóm tốt và chủ động trong công việc
- Tại các dự án thi công mặt dựng nhôm kính khu vực phía bắc tập trung chính tại Hà Nội, Hải phòng, Quảng ninh;

Tại Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương theo thoả thuận dựa trên trình độ và kính nghiệm của ứng viên, được xét tăng lương định kỳ;
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN;
- Thưởng hiệu quả công việc;
- Thưởng lễ, Tết;
- Được tham gia các hoạt động văn hoá thể dục thể thao của công ty;
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng trong lĩnh vực kỹ thuật & thi công nhôm kính
- Được đi nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Công Ty Cổ Phần Mặt Dựng Cag

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN4 - 2.1, KCN Thạch Thất, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

