Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu

Giới thiệu về Ngọa Vân Yên Tử

Ngọa Vân Yên Tử là quần thể du lịch – nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa tâm linh, tọa lạc tại Đông Triều, Quảng Ninh, nơi gắn liền với hành trình tu tập và hóa Phật của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao, Ngọa Vân không chỉ là điểm đến tham quan và nghỉ dưỡng mà còn là nơi trải nghiệm không gian thanh tịnh, tìm về giá trị tinh thần thông qua văn hóa Phật giáo Trúc Lâm. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự có năng lực và tâm huyết để cùng lan tỏa giá trị văn hóa – tâm linh đến du khách trong và ngoài nước.

1. Mục tiêu công việc

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing toàn diện nhằm gia tăng lượng khách, nâng cao hình ảnh thương hiệu Ngọa Vân như một điểm đến nghỉ dưỡng – văn hóa – tâm linh chuẩn 4 sao mang đậm dấu ấn Phật giáo Trúc Lâm.

2. Nhiệm vụ chính

Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Du lịch, Quản trị kinh doanh.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu năm kinh nghiệm quản lý Marketing trong khách sạn, resort, khu du lịch.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại mô hình du lịch tâm linh hoặc cộng đồng văn hóa.

Kỹ năng:

Lập kế hoạch chiến lược, quản lý dự án marketing tổng thể.

Sáng tạo nội dung và định hướng hình ảnh thương hiệu.

Thành thạo các công cụ Digital Marketing, PR, tổ chức sự kiện.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Yếu tố cá nhân:

Yêu thích văn hóa – tâm linh, ưu tiên ứng viên hướng Phật.

Sáng tạo, tỉ mỉ, tinh tế và có đạo đức nghề nghiệp

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Hỗ trợ chỗ ở nếu làm việc tại Ngọa Vân.

Cơ hội tham gia và dẫn dắt các dự án marketing cho một điểm đến văn hóa – tâm linh độc đáo.

Môi trường làm việc yên bình, giàu tính nhân văn, gắn kết cộng đồng

BHXH

Phụ cấp ăn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

