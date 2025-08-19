Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Trưởng phòng Marketing

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: An Sinh, Đông Triều, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Giới thiệu về Ngọa Vân Yên Tử
Ngọa Vân Yên Tử là quần thể du lịch – nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa tâm linh, tọa lạc tại Đông Triều, Quảng Ninh, nơi gắn liền với hành trình tu tập và hóa Phật của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao, Ngọa Vân không chỉ là điểm đến tham quan và nghỉ dưỡng mà còn là nơi trải nghiệm không gian thanh tịnh, tìm về giá trị tinh thần thông qua văn hóa Phật giáo Trúc Lâm. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự có năng lực và tâm huyết để cùng lan tỏa giá trị văn hóa – tâm linh đến du khách trong và ngoài nước.
1. Mục tiêu công việc
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing toàn diện nhằm gia tăng lượng khách, nâng cao hình ảnh thương hiệu Ngọa Vân như một điểm đến nghỉ dưỡng – văn hóa – tâm linh chuẩn 4 sao mang đậm dấu ấn Phật giáo Trúc Lâm.
2. Nhiệm vụ chính

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Du lịch, Quản trị kinh doanh.
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Tối thiểu năm kinh nghiệm quản lý Marketing trong khách sạn, resort, khu du lịch.
năm
Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại mô hình du lịch tâm linh hoặc cộng đồng văn hóa.
Kỹ năng:
Lập kế hoạch chiến lược, quản lý dự án marketing tổng thể.
Sáng tạo nội dung và định hướng hình ảnh thương hiệu.
Thành thạo các công cụ Digital Marketing, PR, tổ chức sự kiện.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Ngoại ngữ:
Yếu tố cá nhân:
Yêu thích văn hóa – tâm linh, ưu tiên ứng viên hướng Phật.
Sáng tạo, tỉ mỉ, tinh tế và có đạo đức nghề nghiệp

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận
Hỗ trợ chỗ ở nếu làm việc tại Ngọa Vân.
Cơ hội tham gia và dẫn dắt các dự án marketing cho một điểm đến văn hóa – tâm linh độc đáo.
Môi trường làm việc yên bình, giàu tính nhân văn, gắn kết cộng đồng
BHXH
Phụ cấp ăn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01, ngõ 163 phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

