Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: An Sinh, Đông Triều, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

Ngọa Vân Yên Tử là quần thể du lịch – nghỉ dưỡng kết hợp văn hóa tâm linh, tọa lạc tại Đông Triều, Quảng Ninh, nơi gắn liền với hành trình tu tập và hóa Phật của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngọa Vân không chỉ là điểm đến tham quan và nghỉ dưỡng mà còn là nơi trải nghiệm không gian thanh tịnh, tìm về giá trị tinh thần thông qua văn hóa Phật giáo Trúc Lâm. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự có năng lực và tâm huyết để cùng lan tỏa giá trị văn hóa – tâm linh đến du khách trong và ngoài nước.
1. Mục tiêu công việc
Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Khu Du Lịch – Nghỉ Dưỡng Ngọa Vân theo tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao, kết hợp phát triển văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần Phật giáo Trúc Lâm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ và hình ảnh thương hiệu.
2. Nhiệm vụ chính
a. Quản lý & Điều hành chung
• Xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược kinh doanh – vận hành ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
• Điều phối hoạt động giữa các bộ phận (Lưu trú, F&B, Dịch vụ khách hàng, Kinh doanh – Marketing, Nhân sự, Kỹ thuật, Vận hành cáp treo…).
• Đảm bảo doanh thu và lợi nhuận đạt mục tiêu đã đề ra.
b. Quản trị chất lượng dịch vụ
• Duy trì tiêu chuẩn dịch vụ 4 sao, đồng thời lồng ghép yếu tố văn hóa, nghi thức và tinh thần Phật giáo Trúc Lâm vào trải nghiệm khách hàng.
• Giám sát công tác chăm sóc khách hàng, xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo sự hài lòng và quay lại của khách.
c. Quản lý nhân sự & Văn hóa doanh nghiệp
• Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, am hiểu và thực hành văn hóa Phật giáo Trúc Lâm.
• Đào tạo, phát triển năng lực và tinh thần phục vụ của toàn bộ nhân viên.
• Xây dựng môi trường làm việc gắn kết, tôn trọng và hướng thiện.
d. Quản trị tài chính – ngân sách
• Lập, quản lý và tối ưu ngân sách hoạt động, đảm bảo hiệu quả chi phí.
• Theo dõi các chỉ số tài chính, báo cáo định kỳ cho HĐQT.
e. Phát triển thương hiệu & đối ngoại
• Đại diện đơn vị làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, đối tác chiến lược, cộng đồng Phật tử, đơn vị truyền thông.
• Triển khai các chương trình quảng bá, sự kiện văn hóa – tâm linh, hội nghị khách hàng.
f. An toàn – an ninh – môi trường
• Đảm bảo an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị khách sạn, Du lịch, Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
• Kinh nghiệm:
o Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám Đốc Điều Hành hoặc Phó Giám Đốc trong khách sạn/resort từ 3,4 sao trở lên.
o Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm điều hành các khu nghỉ dưỡng gắn với văn hóa – tâm linh.
• Kiến thức & kỹ năng:
o Am hiểu tiêu chuẩn vận hành khách sạn/resort 3,4 sao.
o Hiểu biết và tôn trọng triết lý Phật giáo, ưu tiên ứng viên có đời sống hướng Phật hoặc tham gia cộng đồng thiền/Phật tử.
o Kỹ năng lãnh đạo, quản trị nhân sự, hoạch định chiến lược.
o Khả năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống tốt.
• Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
• Yếu tố cá nhân: Chính trực, hướng thiện, có tâm huyết đóng góp lâu dài cho sự phát triển của Ngọa Vân.

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng + thưởng doanh thu
- Làm việc trong môi trường thân thiện, ổn định, lâu dài và phát triển, công ty luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động.
-Môi trường làm việc gắn kết với Thiền, Phật giáo
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật và của công ty.
- Nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
- Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, quà 8/3, tết trung thu,...
- Một số quyền lợi khác sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 01, ngõ 163 phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

