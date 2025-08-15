Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hưng Yên - Hải Phòng ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường

Tiếp nhận nhiệm vụ, đọc bản vẽ và triển khai thi công

Làm việc với Nhà thầu chính, Chủ đầu tư về các vấn đề phát sinh

Giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ và nghiệm thu công trình

Kiểm tra thi công, theo dõi khối lượng, lập biên bản nghiệm thu

Thực hiện theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên

Làm việc trực tiếp tại các công trình/dự án ở khu vực miền Bắc, tuyển ứng viên tại nhiều tỉnh/thành.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan

Kinh nghiệm >1 năm ở vị trí tương đương

Đọc hiểu bản vẽ, chủ động trong công việc

Giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu áp lực

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập từ 10 đến 20 triệu (Thỏa thuận chi tiết khi phỏng vấn)

- Đi du lịch nghỉ mát hằng năm theo Quy định của Công ty.

- Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT và các chế độ khác.

- Lương tháng 13, thưởng 6 tháng và theo tình hình kinh doanh của công ty

- Làm việc môi trường năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển

