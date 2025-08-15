Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hưng Yên
- Hải Phòng ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận nhiệm vụ, đọc bản vẽ và triển khai thi công
Làm việc với Nhà thầu chính, Chủ đầu tư về các vấn đề phát sinh
Giám sát, quản lý chất lượng, tiến độ và nghiệm thu công trình
Kiểm tra thi công, theo dõi khối lượng, lập biên bản nghiệm thu
Thực hiện theo yêu cầu và chỉ đạo của cấp trên
Làm việc trực tiếp tại các công trình/dự án ở khu vực miền Bắc, tuyển ứng viên tại nhiều tỉnh/thành.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan
Kinh nghiệm >1 năm ở vị trí tương đương
Đọc hiểu bản vẽ, chủ động trong công việc
Giao tiếp tốt, trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu áp lực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 10 đến 20 triệu (Thỏa thuận chi tiết khi phỏng vấn)
- Đi du lịch nghỉ mát hằng năm theo Quy định của Công ty.
- Hưởng các chế độ về BHXH, BHYT và các chế độ khác.
- Lương tháng 13, thưởng 6 tháng và theo tình hình kinh doanh của công ty
- Làm việc môi trường năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM KÍNH COF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
